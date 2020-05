Congo-Kinshasa: Echos des Léopards - Après Masuaku et Mulumbu, Tisserand critique Ibenge à son tour

L'on ne comprend pas exactement ce qui se passe entre l'ancien sélectionneur des Léopards de la RDC, Jean Florent Ibenge Ikwange et certains joueurs de l'équipe nationale, qui se livrent ce dernier temps, à des attaques croisées sur la personne de celui pour qui on a chanté hier : «Ibenge coacher, Ibenge coacher».

En tout cas, ces Léopards le critiquent dans leurs sorties médiatiques de ces derniers jours, le comparant à Christian Nsengi Biembe qui, selon eux, vaut plus que Florent Ibenge.

Le tout premier à se lancer dans ce jeu de niveau très bas, c'est Yousouf Mulumbu, pourtant capitaine de l'équipe durant la période de Florent Ibenge. Le milieu de terrain de Wolfsburg dit que les choix du coach les avait vraiment tués. Pour lui, si les Léopards de 2015 n'avaient pas gagné la CAN en Guinée-équatoriale, se contentant seulement de la troisième place, c'était à cause de Florent Ibenge, son coaching était mauvais. Il ajoute même que si la RDC n'était pas qualifié pour la Coupe du Monde Russie 2018, faisant un match nul (2-2) contre la Tunisie à Kinshasa, au stade de Martyrs, c'est à cause du mauvais choix d'Ibenge.

Pour Arthur Masuaku, lui qui venait de l'Europe pour se faire clouer sur le banc par Glody Ngonda, le coaching d'Ibenge c'était une parodie, une vaste blague.

Bien avant les deux, c'était Cédric Bakambu qui, lui, n'avait pas attendu longtemps, s'exprimant le jour même du départ de Florent Ibenge. Sur sa page facebook depuis Pékin, en Chine, Bakambu avait salué de deux mains le départ d'Ibenge, disant que l'équipe nationale doit respirer un nouveau souffle.

Aujourd'hui, c'est Marcel Tisserand qui sort de son silence, critiquant lui aussi à son tour le coaching d'benge : «pour moi, les deux hommes ont deux profils différents, le coach N'sengi était à la Direction Technique Nationale avant d'arriver à la tête de la sélection, donc il a un aspect global de la situation, il a un œil plus ouvert que coach Ibenge qui avait son club notamment, Vita et puis la sélection. Il avait deux tâches à accomplir chaque fois, chose qui n'était pas évident pour lui. Je n'ai pas encore passé assez de temps avec le nouveau coach Christian N'sengi, mais ce que j'ai pu voir ce que on apprend très vite, les entraînements sont basés sur la possession de balle, la technique des jeux, techniques qui demandent le redoublement de passes, très peu de dégagement. C'est une nouvelle approche, on a besoin d'un peu de temps pour pouvoir assimiler tout ça, mais malheureusement on n'a pas eu le temps nécessaire avec cette pandémie, je crois au prochain rassemblement on pourra retravailler». L'actuel capitaine des Léopards s'est ainsi exprimé vendredi lors de son passage dans une émission sur Canal+.

Y a-t-il une main noire ?

Mais pourquoi tant de critiques comme ça sur celui que le peuple congolais, les amoureux du football en particulier, considèrent comme un vrai coach de ces 20 dernières années ? Qui est derrière cette campagne de dénigrement sur Florent Ibenge ? Que cherchent réellement ces Léopards ?

Tenez, Ibenge est resté à la tête de l'équipe nationale de la RDC de 2014 à 2020. Durant 5 ans, les statistiques montrent que sur un total de 47 matches disputés, Ibenge a fait 23 victoires, 12 nuls et 12 défaites. Il y a eu 86 buts marqués, contre 58 encaissés.

Comme résultat, il a réussi à qualifier l'équipe à toutes les Can : 2015, 2017 et 2019. En 2015, il est allé jusqu'en demi-finales, terminant à la troisième place ; une médaille de bronze que la RDC n'a plus gagné depuis 1998. En 2017, il s'est limité en quart de finales, battu de justesse par le Ghana (1-2). En 2019, il sera éliminé en huitième de finales par le Madagascar au tir au but. Rappelons ici que c'est le fameux Tisserand Marcel qui était l'acteur principal de cette élimination, lui qui avait envoyé son tir au but dans le décor. Où est la responsabilité du coach ?

Par ailleurs, il faut rappeler qu'en 2016, Ibenge avait gagné le Championnat d'Afrique des Nations avec les Léopards locaux au Rwanda.