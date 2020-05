Congo-Kinshasa: Machines mécaniques et automatiques de lavage des mains - Gentiny Ngobila salue la bravoure et l'ingéniosité de l'INPP

*Après l'invention du portique Safe Gate, c'est autour de l'INPP de se démarquer par ses ingénieuses productions. Au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la salle polyvalente de l'Hôtel de Ville de Kinshasa, le vendredi 8 mai 2020, le Gouverneur Gentiny Ngobila a assisté à la présentation de deux machines mécaniques et automatiques de lavage des mains, conçues par cette Institution axée dans la Formation Professionnelle. Cette initiative, affirme-t-il, contribue à la riposte contre la pandémie du Coronavirus.

Dès l'annonce de la présence du Covid-19 dans la Ville-Province de Kinshasa, en mars dernier, le Chef de l'Exécutif provincial s'est dit satisfait du dynamisme de la population ainsi que de l'ingéniosité dont ont fait preuve les professionnels de la couture et des industries, quant à la production de cache-nez, des savons et gels hydro-alcoolique ainsi que des équipements de lavage des mains.

Présentées par son Directeur Général Maurice Tshikuya, l'INPP a procédé à la création des machines mécaniques et automatiques dans le but de limiter les risques de contamination et de propagation du Covid-19.

Leur conception, a-t-il précisé, résulte d'une collaboration des services des énergies renouvelables, hydro climatique, automatique, bâtiment-génie civil, tôlerie-soudure et autres.

Et ce, sur financement propre de cette institution. En dehors des inventions de lavage des mains, le Directeur Maurice Tshikuya a aussi présenté les cache-nez de protection "Made in Kinshasa, by INPP", que les structures intéressées pourront commander à tout moment.

Acquisition des matériels de protection

Pour sa part, Gentiny Ngobila a profité de l'opportunité pour convier les partenaires de la Ville notamment, les grandes surfaces, entreprises publiques et privées à se procurer ces outils indispensables à la sécurité de tous et qui sont vendus à des prix raisonnables.