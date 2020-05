Congo-Kinshasa: Malgré les excuses de Thambwe Mwamba - La Sénatrice Goya Kitenge confirme sa plainte !

Pour imputations dommageables et injures publiques, la Sénatrice Bijoux Goya Kitenge a confirmé vendredi 8 mai dernier, sa plainte déposée contre le Président de la Chambre haute du parlement, Alexis Thambwe Mwamba, devant le magistrat du Parquet général près la Cour de cassation. Pourtant, un jour avant cette confirmation, lors de la plénière ayant conduit à l'autorisation de prorogation de l'état d'urgence pour 15 jours supplémentaires, elle avait accepté les excuses de son collègue Thambwe Mwamba. «Pour prouver à tous nos collègues et à l'opinion que la sérénité est rentrée à la chambre haute, je demande à notre collègue Bijoux Goya de bien vouloir accepter les fleurs que le bureau offre», disait le Président du Sénat, s'adressant à sa collègue.

A son tour, Goya Kitenge avait présenté ses excuses aussi à l'assemblée plénière en ces termes : « Au nom de toutes les femmes du monde et particulièrement des collègues sénatrices, je prends actes de votre désolation. Par la même occasion, je tiens sincèrement à présenter mes excuses à l'Assemblée plénière pour tout ce qui s'est passé à la séance plénière du jeudi 30 avril et je rassure les collègues sénateurs que cela ne se reproduira plus. J'ai dit et je vous remercie». Alors que nombreux pensaient que la guéguerre avec Thambwe Mwamba allait se conjuguer au passé, la Sénatrice n'a fait que confirmer sa plainte contre son collègue le jour suivant au niveau du Parquet général près la Cour de cassation.

Dans sa mise au point, la Sénatrice Goya Kitenge Bijoux a remercié de tout cœur la population congolaise pour la compassion, le soutien moral et la détermination dans sa lutte pour la bonne gouvernance et à faire respecter les droits de la femme congolaise, en général, et la femme politique, en particulier, en RDC. Par ce même canal, elle a tenu à rappeler à l'opinion nationale et internationale que la bonne gouvernance était son leitmotiv dans sa lettre adressée à Thambwe Mwamba, en vue de faire toute la lumière lumière sur la passation des marchés ayant abouti à la réfection des travaux de l'hémicycle du Sénat. Lors de la plénière de jeudi 7 mai dernier, la plénière avait examiné la demande de la sénatrice Bijoux Goya Kitenge, concernant la mise en place d'une commission d'enquête, afin de faire la lumière sur le dossier des travaux de réfection de l'hémicycle du Sénat. Au final, les sénateurs avaient rejeté cette demande.

«Conformément à l'article 196 du même Règlement intérieur, je m'incline à la décision de l'Assemblée plénière du jeudi 7 mai 2020 qui, étant l'organe suprême et souverain de notre chambre, a rejeté ma proposition de constituer une commission d'enquête sur cette question. Par ailleurs, je laisse la Justice de notre pays faire son travail », réitère-t-elle. Et ce, avant d'adhérer à la démarche entreprise par le collectif «Respecte Moi» qui, principalement, tient à faire respecter les droits de toutes les femmes congolaises en parlant de la femme politique, chef d'entreprise, femme entrepreneure, commerçante à la Femme rurale. « Je m'engage par cette occasion à militer pour la bonne gouvernance dans notre pays », a confirmé la Sénatrice Bijoux Goya.