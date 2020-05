Congo-Kinshasa: Feu Etienne Tshisekedi - Moïse Moni Dela plaide pour la transformation de sa résidence en musée national

Dans sa correspondance signée en date du mercredi 29 avril 2020, Moïse Moni Dela Idi, Président national du parti politique "Conservateurs de la Nature et Démocrates", a saisi Félix Tshisekedi en sa triple dimension de Chef de l'Etat, fils biologique d'Etienne Tshisekedi et Autorité morale de l'UDPS, de pouvoir transformer la résidence de Feu Etienne Tshisekedi sise rue Pétunias, dans la commune de Limete et ses objets en œuvres de musée et lieu touristique "afin de permettre aux générations futures de s'imprégner de la vie de ce grand Baobab de l'histoire politique Africaine et en particulier Congolaise".

A l'en croire, Etienne Tshisekedi est une valeur qui constitue en même temps une richesse et un patrimoine national, changer sa résidence en musée, ce sera une façon de l'honorer et de reconduire sa mémoire, écrit Moni Dela. Lisez, ci-dessous, l'intégralité de sa lettre au Président Félix Tshisekedi.

CONSERVATEURS DE LA NATURE ET DEMOCRATES

«CONADE»

«Parti politique»

Présidence Nationale

N°Réf : 0018/CONADE/Pdt/04/2020

A Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat

Concerne : Transformation de la maison de Feu Etienne TSHISEKEDI sur Pétunias Limete en musée National.

(Avec l'expression de mes hommages les plus déférents)

Excellence Monsieur le Président,

Par la présente, je viens, au nom de mon parti politique « Conservateurs de la Nature et Démocrates », CONADE en sigle et au mien propre, vous faire part de ce dont l'objet est repris en concerne.

En effet, parmi les richesses qu'un pays regorge et peut s'enorgueillir, il y a l'homme. Il n'y a des richesses que l'homme. Dans notre pays, nous avons eu les hommes et femmes de valeurs qui constituent pour nous une richesse. C'est le cas d'Etienne TSHISEKEDI qui fait partie de l'histoire politique glorieuse de notre pays et, elle peut nous permettre de baliser notre avenir.

Etienne TSHISEKEDI est un artisan et un architecte de l'histoire de notre pays ; un patrimoine national, voire international compte tenu du rôle qu'il a joué pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Voilà pourquoi, notre parti politique « CONADE » vient humblement vous proposer de transformer sa résidence et certains de ses objets en œuvre de musée, mieux, en lieu touristique afin de permettre aux générations futures de s'imprégner de ce qu'a été ce grand homme qui a vécu modestement. Cela est le cas de la résidence de Nelson Mandela à Soweto en Afrique du Sud (Mandela House). Ce sera une façon d'honorer et de pérenniser la mémoire de l'illustre disparu. AMADOU HAMPATEBA disait : « Lorsqu'un vieillard meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui brûle ». Et nous ne voulons pas que cela soit ainsi pour Etienne TSHISEKEDI d'heureuse mémoire.

Excellence Monsieur le Président,

En votre triple qualité de Chef de l'Etat, fils biologique d'Etienne TSHISEKEDI et autorité morale de l'UDPS, vous êtes la personne la mieux indiquée pour rendre possible cette initiative pour l'intérêt général.

Tout en espérant que cette proposition retiendra votre particulière attention, nous vous prions, Excellence Monsieur le Président, d'agréer l'expression de ma très haute considération.

Fait à Kinshasa, le 29/04/2020

Moïse MONI DELA IDI