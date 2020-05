Madagascar: Hightech - Le marché de la technologie connectée favorisée

Des secteurs d'activité arrivent à échapper aux impacts du covid-19. À l'image du commerce en ligne ou de la tech qui se retrouvent en excellente santé.

Explosion du secteur du média numérique depuis le début des périodes de confinement. C'est en surfant sur cette vague de constante croissance des demandes que l'enseigne Fly Technologie a ouvert, samedi à Antanimena un nouveau point de distribution en association avec des grandes marques de renommée internationale. « Qu'il soit lié au streaming, au gaming, aux réseaux sociaux ou encore aux outils de connectivité, le numérique est devenu une part entière de notre quotidien. Et cette période de confinement mondial "dope" la manière dont la population le consomme », explique Ando Rasendra responsable marketing et communication de Fly Technologie.

Gagnant

L'enseigne, représentant exclusif des marques comme Lenovo et Xiaomi profite ainsi de cette demande croissante en terme de matériel et de technologie connectée pour se tailler une part du marché malgré les contraintes économiques subies par d'autres domaines et activités. « Tous nos ingénieurs ainsi que nos techniciens sont certifiés par les grandes marques afin de prodiguer l'installation et la maintenance pour les usagers que ce soit à destination des entreprises ou du grand public. Fly Technologies ne se cantonne pas uniquement à la distribution des produits. Ce qui fait sa différence, notamment pour LENOVO, c'est surtout le service après-vente accrédité et certifié », rajoute-telle.

« Avec un nombre croissant de personnes en télétravail, les demandes pour des technologies permettant les réunions à plusieurs ont connu une forte hausse. Les gens vont découvrir qu'ils peuvent travailler et communiquer d'une manière que, jusqu'alors, ils n'avaient jamais imaginée. Ce contexte contraindra une grande partie de la population à être plus à l'aise avec la technologie. Raison pour laquelle la décision d'ouvrir une boutique de cette envergure malgré le contexte actuel est restée un choix mesuré et de conscience », se rassure Armando, Shop Manager de l'entreprise Fly Technologies.

Au moment où près d'un milliard de personnes sont confinées à travers la planète, la population se tourne vers ces nouveaux services et outils qui permettent de s'adapter à ces circonstances pour le moins inhabituelles. Certains acteurs du secteur des technologies et d'internet semblent être les grands gagnants. « L'horizon n'est pas si sombre pour les acteurs de la tech. Même si de nombreux secteurs économiques vivent une période tumultueuse, certaines entreprises du numérique s'en trouvent renforcées. Cette période démontre la capacité pour les acteurs de la tech, anciens comme nouveaux, de continuer à innover et à s'adapter pour servir au mieux les besoins et tendances des consommateurs », avoue un client venu assister à l'ouverture du point de vente samedi.