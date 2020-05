Madagascar: Secteur TIC - Fly Technologies apporte des innovations en High Tech

Même en pleine crise sanitaire, Fly Technologies qui est une entreprise high-tech, jeune et dynamique, continue à investir dans le secteur des TIC (Télécommunications Informations et Communications) à Madagascar.

En fait, « nous voulons apporter des innovations en High Tech au profit des entreprises et du grand public en vue d'accompagner la Grande île dans sa vision de devenir la référence régionale en la matière, et ce, en tant que distributeur exclusif de grandes marques internationales », a expliqué Ando Rasendramahavalisoa, le responsable Marketing et Communication de Fly Technologies, lors de l'ouverture officielle de sa 3e boutique sise à la Villa Pradon à Antanimena samedi dernier.

Service leasing. En outre, « la décision d'ouvrir une telle boutique malgré le contexte actuel est un choix mesuré. En effet, nous voulons contribuer à faciliter le quotidien de nos clients, en mettant à leur service toute l'innovation technologique dont les grandes marques mondiales sont pourvues », a souligné Armando, Shop Manager de l'entreprise. A part cela, les promoteurs supposent que l'emplacement est plus stratégique pour bien cibler leur clientèle.

Et parlant de cette innovation technologique, ils sont entre autres, le distributeur exclusif de la marque d'ordinateur, de laptop et de tablette Lenovo avec un Service après vente accrédité et certifié. « Tous nos ingénieurs ainsi que nos techniciens sont d'ailleurs certifiés par les grandes marques afin de prodiguer l'installation et la maintenance requise par nos produits. Ils peuvent aider les clients dans leurs choix de produits et de technologie avec Lenovo », précise Ando Rasendramahavalisoa.

En plus de son expertise pointue, « Fly Technologies propose aussi des services de leasing aux entreprises et aux étudiants sur les ordinateurs Lenovo », a-t-elle enchaîné. Par ailleurs, cette entreprise est la représentante officielle de la marque XIAOMI sur toute la gamme : téléphonie, accessoires, produits blancs et IOT, et qui est le numéro 1 en Inde et numéro 3 à travers le monde. Comme produits blancs, on peut citer entre autres, le rice-cooker connecté, la bouilloire connectée, et le ventilateur connecté.