Maroc: Nouveaux rôles remarquables de l'acteur à succès Julian Mileta

Menant une carrière bi-costale entre New York et Los Angeles, Julian Mileta, l'acteur d'origine croate, tournant sans relâche aux Etats-Unis avec des réalisateurs américains, prouve ainsi son statut de jeune acteur prisé et apprécié.

A la suite de rôles importants dans des projets américains comme "Mystères au musée", " Soudainement riches" ou encore " Peines royales" pour n'en citer que quelques-uns, à présent la carrière de Julian s'est enrichis avec le rôle de « David » dans une série télévisée populaire "Murdered by Morning" qui suit le cours d'événements tragiques dans la vie d'une jeune fille. Julian incarne brillamment le rôle de son frère, essayant toujours de l'aider et d'être là pour elle. L'émission diffusée sur Oxygen Network, connait un vrai succès et atteint des millions de téléspectateurs américains.

Récemment, fin mars, Julian a joué dans la série télévisée "Cults" diffusée sur la chaîne Investigation Discovery. Cette série télévisée explore les histoires choquantes de gens ordinaires qui, attirés par les promesses de vie éternelle, se retrouvent pris dans un réseau terrifiant d'abus, de tromperie et de manipulation. Elle couvre le monde profondément troublant des sectes à travers les yeux des survivants qui ont réussi à s'échapper. Julian incarne le rôle de « Jay Sebring » l'un des survivants, qui se bat pour mettre fin à ses liens avec une secte.

S'il est certain que ces dernières années ont été très prolifiques pour Julian, cette année 2020 s'annonce très prometteuse !

Bouillon de culture

La Peste d'Albert Camus

Le roman d'Albert Camus, La Peste, était parmi les livres les plus lus en Chine au premier trimestre de cette année, selon un rapport récemment publié par Amazon Chine sur la lecture des Chinois, a rapporté l'agence Chine nouvelle. Le roman raconte la vie quotidienne des habitants d'Oran en Algérie pendant une épidémie de peste dans les années 1940. A travers l'observation du médecin Bernard Rieux, la situation épidémique, la lutte des gens, les mesures de prévention racontés, et la mentalité de différentes personnes face à la tragédie, le roman rappelle aux gens l'épidémie du COVID-19 qui sévit actuellement le monde. Selon le rapport d'Amazon, l'épidémie survenue a perturbé le cours normal de la vie des gens, et des livres décrivant l'épidémie et les maladies infectieuses ont attiré l'attention des lecteurs chinois. The Hot Zone : The Chilling True Story of an Ebola Outbreak, La Peste, L'Amour aux temps du choléra sont parmi les plus téléchargés dans le Kindle Store d'Amazon.