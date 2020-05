Madagascar: Musique rock - Le coronavirus inspire Rheg

Et hop c'est reparti ! Ce groupe rockeur opérationnel et dynamique depuis ses débuts explosifs en 2000, s'est dévoilé au grand public tananarivien à l'occasion d'un concert organisé au petit Amphi de la Faculté de l'Enseignement supérieur du droit, de l'économie et de la gestion et de la sociologie ou Esdegs à l'Université d'Antananarivo.

Depuis le mois de mars, il n'est pas question de passer au point mort ou au ralenti. Malgré la pleine période de l'expansion de la pandémie du coronavirus et de l'application de l'état d'urgence sanitaire ou du confinement, les cinq membres de la formation tananarivienne Rock Heavy Gasy ou Rheg, bien dirigés par Reg, son fondateur et lead vocal, ne sont pas restés inactifs.

Pour mieux vivre le confinement, ils sont passés à l'action. Pour eux, l'application de cette mesure ne signifie pas vacances ou chômage. Au contraire, c'est le bon moment pour entrer en studio et enregistrer de nouvelles compositions. Le résultat ne se fait pas attendre avec la réalisation de deux nouveaux singles intitulés «Coronavirus» et «En avant».

Ces deux titres sont fortement inspirés sur les actualités mondiales largement dominées par la grande expansion de la pandémie du coronavirus à l'échelle planétaire. Le premier comme son titre l'annonce représente cet ennemi n°1 mondial qui continue de faire parler de lui en causant à grande vitesse de multiples et fréquentes pertes en vie humaine. Le second est plutôt basé sur la phase de l'après confinement.

Dans l'ensemble, ces deux singles évoquent tous les deux des séquences d'actualité. Le morceau «Coronavirus» déjà disponible en clip est très violent. Pour joindre l'utile à l'agréable, sa réalisation a été tout juste effectuée pour marquer l'histoire.

Quant à la chanson «En avant, bientôt aussi disponible en clip, elle évoque tout simplement à son tour l'après confinement. À travers ces deux singles, nous avons transmis de précieux messages par le biais d'une stratégie de communication très utile et indispensable pour de nombreux compatriotes durant cette situation à la fois difficile et pénible», a précisé Rega Rakotonirina le leader du groupe. Une célébration en grande pompe du 20ème anniversaire en vue. Le démarrage prévu se tenir le 31 mai à Alasora à l'occasion d'une organisation d'un méga concert sera malheureusement reporté à cause de la pandémie du coronavirus.

Dans l'attente de l a reprise des activités culturelles, Rheg new look poursuit sur sa lancée. Avec les deux anciens Reg en lead vocal et en guitare acoustique et Sedd à la batterie, les trois nouveaux en l'occurrence Jaykee à la guitare solo, riff et accompagnement, Hubb 2ème soliste et accompagnement et Tsilo à la guitare basse viennent compléter l'effectif.