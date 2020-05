Sénégal: Matar Ba - «Nous sommes en train de travailler avec les finances pour accompagner efficacement le sport»

Dans la gestion de la crise sanitaire le Sport ne sera pas traité en parent pauvre. Au contraire, il va même bénéficier d'un accompagnement financier de l'Etat. Invité ce samedi du panel de l'Association nationale de la presse sportive, le ministre des Sports, Matar Ba a apporté, des réponses face aux nombreuses incertitudes imposées par la pandémie du Covid-19 et qui planent dans la marche du football, de la lutte, du basket et différentes disciplines.

Dans cet entretien, le ministre des sports a annoncé que la crise n'aura pas d'impact sur l'agenda des prochains JOJ 2022. Tout comme sur les infrastructures sportives notamment le stade olympique de Diamniadio dont le démarrage des travaux est prévu en fin mai.

FONDS DU COVID-19 : AGIR EFFICACEMENT ET D'ÉVITER LES POLÉMIQUES

«Le sport n'a jamais été oublié et depuis que le président Macky Sall est à la tête de l'Etat. Même si toutes nos ambitions ne sont pas satisfaites, il y a beaucoup d'efforts pour accompagner le sport. Je suis de ceux qui pensent que la pandémie est une parenthèse qui mérite attention et une analyse.

C'est pourquoi au département des Sports, nous sommes en train de travailler avec les moyens qui sont mis à notre disposition. Il y a beaucoup de choses qui ont été programmés, budgétisés et qui ne se feront pas.

Nous sommes en train de travailler avec les finances pour accompagner efficacement le sport. Nous sommes toujours engagés à rendre performant le sport dans son ensemble et bien avant même cette pandémie. Je n'ai pas d'inquiétudes là-dessus. Nous savons que tout le monde souffre.

Qu'il soit le football professionnel, le basket ou même ceux qui travaillent dans les infrastructures sportives de l'Etat. C'est une question globale. Parmi ces gens, certains vont recevoir l'aide alimentaire, d'autres vont recevoir une aide multiforme.

Je rassure tout le monde sportif. Il y a eu des fédérations qui ont eu le reflexe d'analyser et d'avoir pensé à produire un document attestant l'impact du coronavirus sur leur fonctionnement.

Tout cela nous permettra d'agir efficacement et d'éviter les polémiques. J'y travaille tous les jours pour trouver les voies et moyens pour être aux côtés du monde sportif.

REPRISE DES ACTIVITÉS SPORTIVES : «DISCUTER AVEC TOUS LES ACTEURS»

Il manque beaucoup de choses dans la vie des Sénégalais sans activités sportives. Donc, nous pensons à une reprise mais nous sommes assez responsables pour ne pas faire n'importe quoi. C'est pourquoi je demande aux fédérations de réfléchir aussi à leur niveau pour qu'on ne soit pas surpris.

Elles feront des propositions et l'Etat sera là pour les accompagner. L'Etat peut ordonner l'arrêt définitif des compétitions, mais on n'aimerait utiliser cette option.

On aimerait discuter avec tous les acteurs du sport pour prendre la meilleure décision. Si le football devait arrêter, c'est à la fédération d'en décider.

Je peux vous dire qu'il a des réunions sur ce sujet et c'est pareil pour les autres disciplines. Il est possible de mesurer les impacts économiques sur le sport sénégalais, mais il faudra du travail pour ne pas être dans l'approximation.

C'est pourquoi j'ai demandé aux fédérations d'évaluer et de quantifier. C'est vrai qu'il y a l'appui ponctuel, mais l'impact ne peut être que financier (... )

«LE FOOTBALL FERA PARTIE DES SECTEURS QUI SERONT SOUTENUS PAR L'ETAT DU SÉNÉGAL»

Il y a forcément un impact au niveau du football professionnel. Au niveau du ministère des Sports, nous sommes en train de travailler avec les différents responsables du football professionnel ou amateur.

Nous étudions les voies et moyens pour les appuyer dans cette période de crise. Le sport est une priorité du régime en place et ne peut pas être considéré comme parent pauvre. (... ) Je vous dis tout simplement que la FIFA n'appuie pas les Etats. Cette question devrait être posée à la FSF.

Ce que je peux dire que c'est que le football fera partie des secteurs qui seront soutenus par l'Etat du Sénégal.

L'argent de la FIFA ira directement dans les comptes de la FSF et le ministère des Sports n'est nullement impliqué. La FIFA soutient ses associations membres et pas les Etats (... )

CAF : AUGUSTIN SENGHOR A LE PROFIL D'UN PRÉSIDENT MAIS... ?

J'entends souvent parler d'une éventuelle candidature de Me Augustin Senghor à la présidence de la CAF. Je pense qu'il faut se référer à sa réponse. Il dit qu'il n'est pas candidat. Augustin Senghor a le profil d'un président de la CAF.

Maintenant, ce n'est pas le ministère des Sports qui va le dire. Tout Sénégalais qui a la confiance de l'Etat et qui se bat pour un poste, on le soutiendra de notre mieux. Le président Senghor a déjà répondu et je me réfère à ses déclarations.

TRAVAUX STADES OLYMPIQUES ET INFRASTRUCTURES : «LA PROGRAMMATION N'A PAS CHANGÉ»

La programmation n'a pas changé. Les travaux du stade olympique devront débuter d'ici la fin du mois de mai. Il y avait juste quelques réglages à faire. Les chantiers entamés seront poursuivis comme les stades Ely Manel Fall, Me Babacar Sèye, Lamine Guèye, entre autres...

Il n'y a aucun problème et nous travaillons avec le ministère des Finances pour que ces secteurs ne soient pas touchés. Il ne faut pas oublier que nous avons en face les Jeux Olympiques de la Jeunesse et les conséquences de cette pandémie ne devraient pas freiner notre élan.

Le stade Demba Diop revient tout le temps. Nous avons remis cette infrastructure à la Fédération de football. Nous avons un travail à faire mais la FSF est sur le coup avec un groupe d'experts pour proposer les plans et aller trouver les fonds au niveau de la FIFA

Je pense qu'il faut mettre le focus sur ce que l'Etat veut faire au niveau des collectivités locales en matière d'infrastructures. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une politique de décentralisation.

L'Etat ne reviendra pas dans cette politique. Si on met des milliards dans les infrastructures, ce sont les collectivités locales qui doivent se donner les moyens de bien gérer ces investissements.

C'est pourquoi nous avons envoyé beaucoup de responsables en Chine pour la gestion des infrastructures. Nous allons continuer sur cette collaboration, mais il faudrait que la base soit consciente des opportunités avec ces investissements de centaine de milliards.

Le processus est bouclé au niveau de la Chine, mais avec la fermeture des frontières, on ne peut pas démarrer les travaux. C'est ce qui retarde le démarrage de LSS

Le stade Me Babacar Sèye de Saint-Louis ne peut pas être oublié. Les travaux vont démarrer en même temps que ceux du palais des sports.

J'espère que l'entrepreneur se rendra sur place pour prendre en charge le foncier. Le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, est soulagé parce qu'il sait que ce projet va bientôt démarrer.

COVID-19 ET JOJ 2022 : «PAS DE CONSÉQUENCES SUR LES JOJ»

Il n'y a pas d'impact pour le moment. Le président du CIO a déjà parlé au chef de l'Etat pour dire qu'il n'y a pas de changement par rapport aux JOJ. Le Sénégal continue à travailler dans ce sens avec le CNOSS pour une parfaite organisation.

Le Comité d'organisation, dirigé par Ibrahima Wade, est à fond sur le dossier. On fait des visioconférences avec le CIO et tout se déroule normalement. Il n'y a pas de conséquences sur les JOJ. Bientôt, il y aura le démarrage des travaux du stade Iba Mar et de la Piscine Olympique Nationale.

En ce qui concerne les JO 2021, les athlètes qualifiés auront le soutien de l'Etat et du CNOSS qui offre des bourses olympiques. On fera de notre mieux pour mettre tout le monde dans des conditions de performance.

BASKETBALL : «TOUT LE MONDE DEVRAIT TIRER DANS LE MEME SENS»

J'avais dit que je n'en parlerai pas parce que le moment n'est pas à la polémique. Je pense que tout le monde devrait tirer dans le même sens. De bonnes volontés se sont levées pour réconcilier les protagonistes.

Cette crise ne sert pas le basket et j'espère qu'on va dépasser cette étape. Nous travaillerons pour le renforcement du basket et son développement (... ) Pour le Secrétaire général de la FSBB ? La Fédération de basket n'est pas privée de Secrétaire général. L'ancien SG est l'actuel DAPS du ministère des Sports.

Avec le problème des effectifs et les retraites, il est très difficile de trouver les hommes pour les mettre à la disposition de ces structures.

Une fédération doit être en mesure de gérer ces questions sans l'implication de la tutelle. J'ai instruit le DAPS à prendre en charge cette question avec le président de la FSBB

DÉPART ALIOUNE SARR AU CNG : «PAS DE LUTTE SANS LE REGLEMENT DES PROBLEMES»

J'ai dit que je ne veux pas entrer dans une polémique. Le Dr Alioune Sarr doit être occupé à 100% pour accompagner les Sénégalais à lutter contre cette maladie. Je ne peux pas parler de limogeage ou autre. Je peux vous assurer toutefois qu'il n'y aura pas de lutte sans le règlement de ces problèmes.

Vous savez qu'il n'y a pas de combat de lutte durant l'hivernage. Mais, si on devait recommencer à la fin de la pandémie au mois de juillet, on verra avec le CNG et les acteurs de la lutte la solution appropriée.

Je ne vais pas me précipiter pour parler de saison blanche. Il y a des décisions qui ne devront pas venir du ministre, mais les responsables. Ils doivent analyser et faire des propositions.

Ce n'est pas une question technique, mais une affaire de santé publique. Toutes les décisions seront basées sur l'avis des autorités sanitaires. La discipline du MMA s'implante petit à petit au Sénégal. Bombardier, Reug Reug et autres y prennent part.

Le Sénégal a été juste choisi pour abriter une compétition. Nous ne sommes pas encore dans les démarches pour installer cette discipline.

Si ça devrait se faire ce sera après une concertation avec tous les acteurs. Pour le moment, le Sénégal peut abriter n'importe quelle compétition si le cahier des charges est bien géré.