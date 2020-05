Sénégal: Marché des matières premières - Chute des cours des matières premières en mars 2020

Selon la Direction des prévisions et des études économiques (Dpee) , sur le marché des matières premières, les cours ont connu une chute importante en mars 2020, conséquence des perturbations au niveau de l'offre mais également de la contraction de la demande liée à la pandémie.

En rythme mensuel, les indices des cours des produits énergétiques et non énergétiques ont enregistré des baisses respectives de 35,3% et 3,7%. La forte baisse de l'indice des cours de l'énergie résulterait principalement du repli des prix du pétrole (-39,6%).

Les cours des produits agricoles et ceux des métaux et minerais, reculant respectivement de 3,1% et 5,9%, ont essentiellement concouru au repli de l'indice des cours des produits non énergétiques. Au plan alimentaire, l'indice des prix a encore enregistré une baisse en mars 2020 (-4,3%), sous l'effet principal du sucre (- 19,1%), des huiles végétales (-12%), des produits laitiers (- 3%), des céréales (-1,9%) et de la viande (-0,6%) dans une moindre mesure.

En glissement annuel, l'indice des prix des produits alimentaires a, par contre, augmenté de 2,7%, porté par les huiles végétales (+9%) et la viande (+7%).