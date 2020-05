Sénégal: Ahmed Khalifa Niasse annonce la révision des heures de couvre-feu - «Macky va rendre plus flexible le couvre-feu qui doit passer de 20h à 22h»

La pression des imams et chefs religieux aura-t-elle eu raison de la détermination jusque-là affichée des autorités étatiques à maintenir les restrictions, notamment l'horaire du couvre-feu, imposées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid-19), sur avis de spécialistes en santé.

En attendant la déclaration à la nation très attendue du chef de l'Etat, demain mardi, Ahmed Khalifa Niasse, à l'issue d'un entretien téléphonique qu'il a eu samedi dernier avec le président de la République, annonce que Macky Sall va adapter les heures du couvre-feu au Ramadan, en remontant le début à 22 heures.

Le président de la République, Macky Sall va adapter les heures du couvre-feu au Ramadan. Ainsi, le début de cette mesure de restriction imposée dans le cadre de la propagation de la Covid-19 va passer de 20h à 22h.

L'annonce a été faite par le guide religieux Ahmed Khalifa Niasse, à l'issue d'un entretien téléphonique qu'il aurait eu avec le chef de l'Etat, le samedi 9 mai, au lendemain de l'incident survenu à Léona Niassène, sa famille religieuse, à Kaolack.

«J'ai reçu vers 14h12mn (samedi, ndlr), une communication téléphonique provenant de monsieur le président de la République, Macky Sall.

Pendant cette communication, il a été question de deux sujets. L'un, c'était le petit incident malheureux qui s'est passé hier (vendredi, ndlr) à Léona Niassène et qui me concerne en premier chef parce qu'il s'agit bien d'un frère et d'un neveu.

Effectivement, le président a dit regretter qu'on ait convoqué à la Police mon neveu Mohamed Niasse, fils de mon défunt frère et Khalife, El Hadji Ibrahima Niasse, et qui se trouve être l'imam adjoint ainsi que l'imam ratib, Mohamed Arabi Niasse, qui est mon frère.

Ils ont été rejoints, mais sans convocation, par la Khalife qui était venu par solidarité mais aussi pour intervenir en faveur de ses proches. Donc, le président de la République m'a dit qu'il n'approuve pas la convocation de Mohamed Niasse ; donc l'incident est clos.

D'autre part, il m'a honoré (sic) en me disant qu'il accède à ma demande pour rendre plus flexible le couvre-feu qui doit passer de 20h à 22h pour permettre aux gens de faire tranquillement leur «ndgou» (rupture du jeûne en Wolof, ndlr), leur diner et même leur «nafila» (prières surérogatoires). Il était en train d'appeler les personnes concernées pour l'application.

Maintenant, est-ce qu'ils vont sortir les documents d'application pendant le week-end, vu l'urgence ils peuvent le faire, ou alors s'ils vont attendre lundi, jour ouvrable ? Mais l'essentiel est que le Président a pris la décision et il me l'a annoncé lui-même.

Et, à mon tour, je l'annonce au peuple sénégalais et à tous les musulmans», a déclaré le religieux qui, dans la version Wolof de sa sortie, souligne que cela permettra aux personnes désireuses de rompre le jeûne en famille (en cas d'éloignement) et chez des amis de le faire, de prier («nafila»), de diner et rentrer paisiblement chez-elles.

Déjà, la veille du démarrage du jeûne du mois béni de Ramadan, des imams et l'Ong «Jamra» avaient saisi les autorités pour l'assouplissement des heures de couvre-feu en les remontant de 21h à 5h du matin, sans suite.

Mieux, d'autres voix d'imams et religieux s'étaient faites entendre, recommandant que toute décision qui sera prise dans ce sens, en cette période où la pandémie emprunte une courbe ascendante avec des cas de décès désormais tous les jours, devrait épouser l'avis des spécialistes en santé en qui l'Islam fait entièrement confiance dans pareil cas.

Des arrestations d'imams à Dakar (Niayes Thioker - Médina) et à Saint-Louis durant la semaine écoulée, pour avoir violé cette restriction, a poussé l'Association des imams et oulémas à réitérer cette demande de réaménagement des horaires du couvrefeu de 21h à 5h.

Il s'en est suivi la convocation à la Police du Commissariat Centre de Kaolack, de l'imam adjoint de Léona Niassène pour avoir dirigé la prière du vendredi 8 mai, faisant fi de la mesure d'interdiction de rassemblement et de fermeture des mosquées en vigueur, plus l'imam ratib.

Ce qui a sorti le Khalife de sa retraite pour soutenir les siens, avant que ces derniers ne soient relâchés. Une «interpellation» de trop qui pousserait l'autorité à reconsidérer sa position.