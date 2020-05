Sénégal: COVID 19/Bilan du samedi 09 au dimanche 10 mai 2020 - 05 décès, 158 nouveaux cas dont 139 cas contacts et 19 cas communautaires

05 décès et 158 nouveaux cas dont 19 cas communautaires, annoncés en 48 heures, pour au total 1040 cas malades de Covid-19 au Sénégal! C'est la psychose totale ! La situation épidémique au Sénégal forme peu à peu le dessin d'une catastrophe sanitaire.

Le chiffre des décès se déculpe au quotidien et tous les indicateurs démontrent que la stratégie de riposte semble vaciller. Si rien n'est fait, le Sénégal risque de connaître le pire dans les jours à venir.

Faisant le point virologique du samedi 09 mai, le ministère de la Santé et de l'action sociale par la voix du directeur de cabinet du ministre de la santé et de l'action sociale, Dr Aloyse Waly Diouf a annoncé : «sur 848 tests réalisés, 83 échantillons testés sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,78% ».

Selon le communiqué N°69, «69 cas sont issus des cas contacts suivis par nos services et 14 cas sont issus de la transmission communautaire».

WEEK-END MACABRE

Le proche collaborateur d'Abdoulaye Diouf Sarr a révélé l'origine de provenance des cas communautaires enregistrés dont : «01 à Fass, 05 à Parcelles Assainies, 02 cas Mbao, 02 cas à Médina et 04 à Touba». Aussi, a-t-il ajouté : « 32 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, et déclarés guéris».

Une première depuis le début de l'épidémie au Sénégal, 03 cas de décès ont été annoncés dans la seule journée du samedi 09 mai 2020. Le directeur du cabinet du ministère de santé et de l'action a déclaré : «le Sénégal vient d'enregistrer son 15e décès.

Il s'agit d'une femme âgée de 37 ans, demeurant à Fass. Elle est décédée ce samedi 09 mars 2020 à 4h 00 au centre Cuemo de l'hôpital de Fann ». Et de préciser : « la victime était également porteuse d'une maladie chronique ».

Publié à 17h35mn, sur la page officielle Facebook du ministère de la santé et de l'action, le communiqué de décès N°16 a renseigné : « le Sénégal vient d'enregistrer son 16e décès lié à la Covid 19.

Il s'agit d'un homme âgé de 69 ans, habitant à Dakar ». Selon ledit communiqué : « il est décédé le jeudi 07 mai 2020 au centre de santé Nabil Choucair.

Le test réalisé après son décès est revenu positif ce samedi 09 mai 2020». Moins d'un tour d'horloge après cette publication, le ministère de santé et de l'action sociale publie à nouveau à 18h30mn le communiqué de décès N°17 renseignant : « le Sénégal vient d'enregistrer son 17e décès lié à la Covid 19.

Il s'agit d'un homme âgé de 45ans, habitant à Touba ». Et d'ajouter : « il est décédé ce samedi 09 mai 2020, à 15heures au centre Cuomo de l'hôpital Fann ».

Le lendemain, dimanche 10 mai 2020, Dr Aloyse Waly Diouf, faisant le point de la situation virologique du jour, a annoncé : «sur 1356 tests réalisés, 75 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,53% ».

Selon le communiqué N°70 du ministère de la santé et de l'action sociale : «il s'agit de 70 cas contacts suivis par les services sanitaires et 05 cas issus de la transmission communautaire».

Au sujet de la provenance des cas communautaires, le directeur du cabinet du ministre de la santé et de l'action sociale a précisé : «01 Ouagou Ndiaye, 01 Yoff, 02 à Grand-Yoff et 01 à Touba».

Aussi, a-t-il ajouté : «07 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, et déclarés guéris». Poursuivant, Dr Aloyse Waly Diouf, a déclaré un nouveau cas de décès, soit le 18e enregistré au Sénégal.

« Il s'agit d'un homme âgé de 75ans, demeurant aux Parcelles Assainies. Il est décédé ce dimanche (hier, Ndlr) 10 mai 2020 à 6h45mn au centre Cuomo de l'hôpital de Fann », a-t-il annoncé.

Et d'ajouter : «07 cas graves sont pris en charges dans les services de réanimation dont 04 à l'hôpital de Fann, 01 à l'hôpital régional de Ziguinchor et 02 cas à l'hôpital Principal de Dakar». Non sans rassurer sur l'état de santé des autres patients hospitalisés.

Aussi, vers 17heures, un nouveau communiqué de décès a été rendu public sur la page Facebook du ministère de la santé et de l'action sociale.

«Le Sénégal vient d'enregistrer son 19e décès lié à la Covid 19. Il s'agit d'une femme âgée de 53 ans, habitant à Sicap Liberté 3. Elle est décédée ce dimanche 10 mai à 09h30mn au Sau de l'hôpital Aristide le Dantec » a renseigné ledit communiqué.

LA BARRE DE 1000 CAS SOUS TRAITEMENT FRANCHI

Au total, à la date du dimanche 10 mai 200, le pays a enregistré 1709 cas du nouveau coronavirus dont 650 cas guéris, 19 décédés, 01 évacué et 1040 malades sous traitement dans les différents centres de prises en charges.

Ce qui rajoute à la panique. Puisque la crainte du Pr Moussa Seydi -avoir 1000 cas sous traitement- est désormais derrière. Reste à savoir si comme, il l'avait annoncé les «médecins seront contraints de choisir qui sauvait et qui laissait mourir».

A noter que Dakar, la capitale reste la région la plus affectée par la maladie, notamment le district Ouest qui a comptabilisé à la date d'hier, dimanche 10 mai, 258 cas de Covid 19, suivi du district de Dakar Sud avec 232 cas du même virus et enfin 186 personnes sont testées positivement à la Covid 19 dans la ville sainte de Touba.

En outre, le ministère de la santé et de l'action sociale, exhorte les populations au respect strict des mesures de préventions individuelles et collectives.

Non sans recommander particulièrement aux personnes âgées, notamment celles souffrant d'une affection chronique de limiter au maximum leurs déplacements et d'adopter les gestes barrière.

DR OUSMANE GUEYE, PRESIDENT DE LA COMMISSION COMMUNICATION DU CNGE «La situation est sous contrôle, mais on ne peut pas prédire si un cas grave va s'en sortir»

05 cas de décès enregistrés en 48heures ! Tout indique que le Sénégal semble migrer vers un cataclysme sanitaire et une situation sans précédent.

D'ailleurs, vue la flambée des cas de malades, le ministère de la santé et de l'action a opté pour une prise en charge extrahospitalière des patients peu ou pas asymptomatiques.

Sur les ondes de la radio Rfm, Dr Ousmane Guèye, le président de la commission communication du Comité national de gestion des épidémies (Cnge) a tenté d'expliquer les causes de la multiplication des cas décès, mais également la prise en charge des cas graves. Selon lui, les personnes âgées et celles qui présentent des maladies chroniques sont très exposées.

«Tous les décès sont, soit des personnes âgées qui ont plus de 60 ans, soit des sujets adultes qui présentent une comorbidité.

C'est la raison pour laquelle nous insistons sur ces personnes en disant à ceux qui présentent les comorbidités et les personnes âgées de réduire leurs déplacements et de se protéger tout le temps», a conseillé Dr Ousmane Guèye.

Et sur la question des prises en charge des cas graves, vu le pourcentage de décès enregistré, il a expliqué : «les cas graves, que cela soit au Sénégal ou en Occident, restent des cas graves».

Et d'ajouter : «la prise en charge ne pose pas problème parce que tant qu'il y a les lits chauds qui sont disponibles, on a un personnel qualifié et on a du matériel pour cela. Mais, sachez que personne ne peut prédire qu'un cas grave va s'en sortir.

Il y a des cas graves qui ont été hospitalisés et qui sont revenus en état clinique stable et ont quitté le service de la réanimation. Cela va continuer à exister mais, il y a des cas graves qu'on risquera de perdre. Ce qui est important c'est de tout faire pour ne pas évoluer vers ces cas graves».

DR SAFIETOU THIAM, SECRETAIRE EXECUTIVE DU CNLS «Il faut simplifier les concepts pour que les communautés puissent se les approprier»

La pandémie de la Covid-19 au Sénégal a fait plus d'un millier de cas positifs, plus précisément 1709, en quelque 10 semaines.

Si tous les indicateurs sont en rouges, selon le Docteur Safietou Thiam, secrétaire exécutive du Comité national de lutte contre le Sida (Cnls), «on ne peut pas parler encore de situation fulgurante comme certains pays européens l'ont connu un certain moment».

Invitée de l'émission Grand Jury de la radio Rfm, hier, dimanche 10 mai, elle a souligné : «qu'on n'a pas encore atteint le pic qu'on peut voir quand la courbe commence à descendre».

Ce qu'il faut craindre, selon l'experte en santé publique, «c'est le risque de voir la maladie devenir endémique. L'expérience a été vécue avec d'autres épidémies en Afrique, alors qu'ailleurs dans le monde comme en Occident, la situation a été complètement réglée».

Pour rappel, une maladie devient «endémique» lorsqu'elle sévit constamment dans un pays où dans un milieu. Insistant par ailleurs sur l'approche de communication qu'elle trouve «passive» et «non appropriée» à la présente situation,

Dr. Thiam a préconisé : «il faut simplifier les concepts pour que les communautés puissent se les approprier. En plus du fait qu'il faut travailler à convaincre les leaders surtout religieux qui pensent que les experts exagèrent une situation»