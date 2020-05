Angola: COVID-19 - Les Angolais "font face" au quatrième état d'urgence

Luanda — Après 15 jours du dernier régime d'exception constitutionnelle, du 26 avril au 10 mai, dû au covid-19, les Angolais ont entamé ce lundi une nouvelle période d'état d'urgence sanitaire, troisième prolongation, en vigueur jusqu'au 25 mai.

Décrété samedi (9) par le président de la République, João Lourenço, pour la troisième fois consécutive, pour éviter la prolifération de la pandémie, ce nouveau cycle se prolonge jusqu'à 23 h 59 du 25 mai, avec un soulagement de certaines mesures économiques, notamment dans la vente informel.

Selon le président João Lourenço, la prolongation de l'état d'urgence était nécessaire, étant donné que les risques de contamination élevée persistent, à un moment où l'Angola compte 45 infectés, avec deux décès, 13 rétablis et 30 patients actifs.

Dans son discours à la Nation, l'homme d'État a affirmé : l'Angola et le monde continuent de faire face au grand défi de la lutte contre l'expansion du Covid-19 et ses conséquences directes et collatérales dans la vie des personnes, des entreprises et des économies des pays.

"Cependant, si l'on tient compte des cas de transmission locale que nous avons, selon les experts en la matière, nous courons le risque sérieux d'évoluer vers la situation de transmission communautaire, si nous assouplissons maintenant les mesures imposées jusqu'ici par l'état d'urgence (... ) ", a-t-il déclaré.

Dans le cadre des nouvelles mesures gouvernementales, à partir d'aujourd'hui (11 mai), les marchés et les vendeurs de rue travaillent du mardi au samedi, de 6h00 à 13h00, comme le prévoit le nouveau décret présidentiel sur l'état d'urgence, signé par João Lourenço.

Dans la deuxième prorogation, les marchés et le commerce ambulant fonctionnaient le mardi, le jeudi et le samedi, de 6 h à 12 h.

Selon le ministre d'État et chef de la Maison civile du président de la République, Adão de Almeida, qui s'exprimait dimanche lors d'une conférence de presse, dans les 15 prochains jours, la violation du confinement fera l'objet de poursuites judiciaires.

Cette quatrième étape de l'état d'urgence impose l'utilisation obligatoire des masques dans les services publics, interdit le renvoi des employés, détermine la définition et la fixation des informations sur la capacité maximale des utilisateurs dans les établissements commerciaux.

Le ministre a fait savoir que durant cette nouvelle étape de l'état d'urgence sanitaire, les employés de maison devraient également retourner au travail, en respectant la période comprise entre 6 heures du matin et 15 heures, avec l'obligation d'utiliser un masque et des désinfectants donnés par l'employeur.

Adão de Almeida a réitéré que la pratique sportive individuelle devrait avoir lieu de 6h00 à 7h30 et de 17h00 à 19h00, du lundi au vendredi, et les samedis et dimanches, de 5h00 à 19h00, tout en respectant la quarantaine obligatoire (institutionnel et domestique).

Il permet aux fonctionnaires de travailler et de prolonger la période d'activité, de 8 h à 18 h, avec 50% du personnel. Pour se rendre au travail, les employés doivent avoir leurs cartes professionnelles et une attestation de déplacement, avec mention de l'horaire de travail.

Les transports publics urbains, en particulier les bus et les taxis, ne peuvent porter à bord que 50% de leur capacité de passager et fonctionner que de 5h00 à 18h00.

Cependant, les crèches, les restaurants, les bars, les médiathèques et bibliothèques, les églises et établissements scolaires resteront fermés pendant les 15 prochains jours.

Le gouvernement angolais décide de maintenir la capitale angolaise, Luanda, isolée des autres 17 provinces du pays, vu que tous les 45 cas d'infection de covid-19 ont été recensés à Luanda.

Cependant, cette circulation interprovinciale se limite aux activités commerciales. Les déplacements d'agrément des citoyens sont interdits, ainsi que les agglomérations dans la rue.

À ce jour, l'Angola a enregistré 45 citoyens infectés, dont deux décès, 13 guéris et 30 patients actifs (tous stables), sur un total de 18 cas de transmission locale. Il n'y a toujours pas de contamination communautaire.