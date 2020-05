Burkina Faso: Campagne agricole 2020-2021 au Nord - 348 598 tonnes de céréales attendus

La Direction Régionale de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles du Nord (DRAAHA-N) a tenu sa journée de programmation de la campagne agricole 2020-2021 ce mardi 05 mai 2020 à Ouahigouya.

Ce cadre de programmation et de coordination de la direction régionale vise à faire une planification concertée sur les activités des principaux partenaires et celles de la direction pour une meilleure atteinte des objectifs de production de ladite campagne.

« 348 598 tonnes de céréales, dont 32 498 tonnes de Riz, une production de rente de 40 475 tonnes et 53 280 tonnes d'autres cultures vivrières » c'est la production agricole attendue par la région du Nord en cette campagne agricole 2020-2021.

Pour mieux atteindre ces objectifs, la Direction Régionale de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles du Nord a initié cette journée de programmation.

A en croire le Directeur Régional de l'Agriculture du Nord, Abdoul Karim Ouédraogo, la programmation de cette campagne à l'instar des autres, porte sur plusieurs aspects.

En effet, il est prévu des activités comme l'aménagement de bas-fonds, la production végétale, la gestion et prévention des crises alimentaires et nutritionnelle, les investissements communautaires et le renforcement des capacités des acteurs a fait savoir M Ouédraogo au cours de la rencontre.

Pour booster la production agricole, les autorités à travers le département de l'agriculture dans la région du Nord , il est prévu un appui à la production avec 1400 tonnes d'engrais ; 496 tonnes de semences, plus 1500 litres de produits phytosanitaire.

Sur le plan infrastructurel, la construction d'une unité de transformation de pomme de terre, la réalisation d'un comptoir de tri et de conservation de l'oignon ainsi que la redynamisation des bas-fonds en souffrance.

La place des partenaires dans l'atteinte d'une sécurité alimentaire.

La région du Nord bénéficie de l'appui de partenaires au développement qui interviennent dans plusieurs domaines. Le secteur agricole est bien pris en compte dans les ambitions de ces ONG, qui apportent un important investissement financier chaque année.

Pour cette campagne 2020-2021, il est attendu de la part de ces partenaires que sont entre autres la FAO, le PAM, HELP, EDUCO, Nertamba, la CRA Nord, un important investissement dans l'agriculture.

Ces ONG prévoient un appui à l'aménagement de 6.130 ha de terres dégradées, la dotation en intrants, l'aménagement de bas-fonds d'une superficie totale de 930 ha, l'accompagnement à la production au profit des personnes déplacées internes (PDI).

A cela s'ajoute le renforcement des capacités des acteurs, un transfert monétaire selon l'approche Cash for Work d'une valeur de plus de 250 millions CFA au profit des populations vulnérables etc.

Au nom des partenaires David Ouedraogo a indiqué que c'est un motif de satisfaction qui les anime en tant que partenaires de la DRAAH-Nord en ce sens que cette journée a permis de mieux comprendre la vision des autorités en charge de l'agriculture cette année.

« Nous pourront désormais travailler en complémentarité sur le terrain afin de renforcer la résilience de population de la région. » a soutenu M. Ouédraogo.

Le budget estimatif de la DRAAH-nord et ses partenaires pour cette campagne 2020-2021 est estimé à 174 048 263 F CFA.