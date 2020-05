Cameroun: Lutte contre la propagation du COVID-19 - 2 579 cas positifs

Hier, lors du point de presse quotidien, le directeur de la Promotion de la santé a invité les uns et les autres à redoubler de vigilance.

La pandémie du Covid-19 est toujours active et évolutive au Cameroun. Selon les derniers chiffres communiqués hier, par le directeur de la Promotion de la santé au ministère de la Santé publique (Minsanté), 2 579 cas positifs et 114 décès ont été enregistrés ce jour. Cependant, 1 465 malades ont recouvré la santé.

Depuis l'annonce de deux premiers cas dans le pays le 6 mars dernier, des efforts incessants sont déployés par le gouvernement avec le soutien remarquable de tous ses partenaires pour limiter la propagation du Covid-19 au sein des communautés. Pour arriver à bout de ce virus, l'implication de tous s'avère plus que nécessaire.

Face à la presse hier à Yaoundé, Dr Fanne Mahamat a une fois de plus fait appel à l'engagement communautaire. C'était dans le cadre du briefing quotidien sur la gestion de la pandémie du Covid-19.

« L'engagement communautaire reste le processus qui permettra l'adhésion des populations aux mesures barrières édictées. A cet effet, nous interpellons tous les leaders communautaires : traditionnels, religieux et associatifs à plus d'actions. Restons tous mobilisés et engagés dans la lutte contre la Covid-19 et continuons d'observer les mesures barrières édictées par le gouvernement et l'Oms », a-t-elle conseillé.

Afin de tordre le cou à ce virus pernicieux, le directeur de la Promotion de la santé appelle davantage à la vigilance et à la responsabilité. En respectant les mesures barrières prescrites par le gouvernement dont l'objectif visé est de se protéger et de protéger les autres contre ce mauvais vent.

Notamment le lavage régulier des mains, le port obligatoire du masque de protection et la distanciation physique dans les lieux publics. Sans oublier de « se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir jetable lorsqu'on tousse ou éternue, ou d'utiliser le pli du coude, d'éviter tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes de la grippe, maintenir une distanciation physique d'au moins 1,5 mètre et surtout rester chez soi autant que possible et ne sortir qu'en cas de nécessité. Et si vous vous rendez dans un lieu public portez un masque », a exhorté Dr Fanne Mahamat. Et pour toute préoccupation relative au Covid-19, elle recommande de composer le numéro vert : 1510.