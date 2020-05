Congo-Kinshasa: Kasaï oriental - Olpa exige une enquête après l'agression de deux journalistes à Mbuji Mayi

Pour cette ONG qui condamne cette agression des professionnels des médias et s'attend à l'identification des auteurs et leur déferrement devant la justice, il s'agit manifestement d'une violation de la législation congolaise et des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme.

L'organisation de promotion et de défense de la liberté de la presse en RDC, Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa), attend des autorités de la province du Kasaï oriental, une enquête après l'agression de Serge Kayeya et de Jean Baptiste Kabeya, journalistes à la Radio Fondation Daniel-Madimba (FDM Radio), qui est une station communautaire émettant à Mbuji mayi, chef-lieu de ladite province.

Cette organisation a noté, en effet, que Serge Kayeya et Jean Baptiste Kabeya, qui revenaient, le 8 mai 2020, du tournage d'une émission dans le territoire de Katanda à 60 km de Mbuji Mayi, ont été agressés, aux alentours de 20 heures (heure locale), au péage du pont Lubilanji, à l'entrée de la ville de Mbuji mayi, par un groupe d'agents de la Direction générale des recettes du Kasaï oriental commis au péage de Lubilanji et se réclamant proches du gouverneur de la province du Kasaï oriental, Jean Maweja Muteba.

A en croire Olpa, ces agents ont confisqué tout ce que les journalistes détenaient par devers eux dont deux téléphones, trois casques du studio, deux enregistreurs, avant de les assener des coups de poing. « Ils n'ont eu la vie sauve que grâce à l'intervention des éléments de la Police nationale congolaise », a précisé cette ONG qui note que ces agresseurs ont accusé leurs victimes, les deux journalistes, d'appartenir à un média qui diffuse les informations qui minimisent les actions du gouverneur de la province.

Olpa, qui condamne cette agression des journalistes, a souligné qu'il s'agit manifestement d'une violation de la législation congolaise et des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme et exige, par voie de conséquences, une enquête qui permettra d'identifier les auteurs de ces actes et les déferrer devant les juridictions compétentes. Cette organisation exige également la restitution des effets confisqués.