Soudan: Le Centre africain des droits de l'homme condamne les incidents de violence tribale à Kassala

Khartoum — Le Centre africain des droits de l'homme en Suède a condamné dans une déclaration les incidents de violence tribale dans les États fédérés du Sud Darfour et Kassala.

Un communiqué publié par le centre, par l'intermédiaire de son directeur général, Dr Abdul Nasser a demandé au gouvernement d'accélérer d'imposer le prestige de l'État, saluant en même temps les efforts du convoi des Forces du Soutien Rapide (FSR) à mettre fin aux conflits entre les tribus en litige au Sud-Darfour.

Le communiqué appelait à la mise en œuvre de mêmes procédures dans l'État fédéré de Kassala, soulignant qu'il existe des cercles externes et internes cherchant à déstabiliser la sécurité et la stabilité du pays pour réaliser un programme visant à affaiblir les forces régulières et à disperser leurs efforts.

La déclaration a indiqué que le plan vise à affaiblir le tissu social du pays en répandant la sédition parmi les composantes tribales, et elle a appelé les parties au conflit à faire preuve de retenue et à mettre en œuvre la sagesse, soulignant l'importance d'achever le processus de collecte d'armes dans tous les États du pays de manière à contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité dans le pays.