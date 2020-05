Soudan: Réunions du Premier ministre avec les forces politiques et civiles pour élargir la consultation

Khartoum — Le Premier ministre, le Dr Abdallah Hamdouk a commencé une série de réunions avec les forces de la révolution politique et civile, dans le cadre des efforts visant à élargir la base de consultation et de réflexion sur la période de transition et les défis auxquels est confronté le processus de transition dans le pays.

Dans ce contexte, le Premier ministre a rencontré ces derniers jours M. Sadiq al-Mahdi, chef du Parti National Umma, du Caucus des forces civiles, de l'Alliance nationale soudanaise et du Caucus des professionnels soudanais, et au cours de cette semaine, il rencontrera le reste des forces de la révolution, y compris un groupe de comités de résistance.

Au cours de ces réunions, le Premier Ministre a écouté une évaluation détaillée sur la performance du gouvernement de transition depuis son arrivée au pouvoir. Les réunions ont également présenté l'achèvement des structures des autorités de transition, la voie du processus de paix, les traitements requis pour l'économie, la question de la justice et les modalités de sa mise en œuvre.

Ces réunions visent à renforcer l'unité des forces vives qui ont mené la glorieuse révolution de Décembre et à ouvrir la porte à des discussions et des dialogues francs et transparents qui garantissent la conclusion d'ententes découlant de la volonté de ces forces de réussir la période de transition et de traverser la patrie vers des horizons plus larges dans la démocratie établie, la paix durable, la stabilité économique et le rétablissement social.