Soudan: Un nouveau secrétariat pour l'association des professionnels soudanais

Khartoum — Un nouveau secrétariat a été choisi pour l'association des professionnels soudanais (APS), élu très tôt lundi matin le Conseil de l'APS de manière démocratique et dans un esprit constructif. La réunion du conseil a également approuvé la restructuration de l'APS, la nomination de nouveaux délégués au conseil central et à la coordination des forces de liberté et de changement (FLC).

Dans une circulaire de presse publiée lundi, l'APS s'engage à sa solidarité, soulignant son aspiration à accroître l'efficacité de l'APS en réponse à la confiance du people.

L'APS a déclaré que ces étapes s'inscrivent dans le cadre de son travail continu pour examiner et développer la performance dans le cadre de l'évaluation et de la réforme du travail des dirigeants dans l'APS et en réponse aux demandes de fond des organes de l'APS et en réponse aux appels des révolutionnaires à prendre des mesures sérieuses pour pomper du sang nouveau afin de relancer le travail de l'APS et de confirmer son rôle et sa position dans le cœur et dans les exigences du people.

L'APS a indiqué qu'elle est entrée dans une nouvelle étape à travers laquelle elle renforce son engagement envers ses rôles syndicaux et politiques liés à l'achèvement des tâches de transition.

L'APS a souligné la continuité de la communication avec les masses sur les tâches à venir et les défis auxquels elles sont confrontées, indiquant qu'elle écoute toutes les voix de critique constructive.

(SUNA) indique que le secrétariat élu est composé de: Mohamed Abdel-Rahim, Hassan Farouq, Al-Fateh Hussain et Samahir Al-Mubarak, Osman Abu Al-Hassan, Israa Ismail, Amjad Al-Mubarak, Ammar Al-Baqer, Abdul Rahman Noureddine.