Ile Maurice: COVID-19 - Nouvelle version numérique du WAP obligatoire pour se déplacer dès le 14 mai

communiqué de presse

GIS - 11 mai 2020 : La nouvelle version numérique du Work Access Permit (WAP), c'est-à-dire le justificatif de déplacement professionnel couvrant le trajet d'aller-retour domicile-travail, sera obligatoire à partir du 14 mai 2020 jusqu'au 1ejuin 2020, correspondant à la période de reprise partielle de certaines activités.

C'est ce qu'a fait ressortir le Deputy Commissioner of Police (DCP), M. Krishna Jhugroo, lors d'une conférence de presse en début d'après-midi. Il a indiqué que les précédents WAP, octroyés à l'imposition du couvre-feu sanitaire le 23 mars, ne seront plus acceptés lors des contrôles effectués par la Police. Seuls seront autorisés les WAP sous forme de code QR depuis un smartphone ou en version papier. Les contrevenants seront passibles d'une contravention de Rs 500 et d'une peine d'emprisonnement de six mois.

Les exemptés du WAP sont les juges, magistrats, avocats, médecins, pharmaciens, et membres de l'Assemblée nationale, de même ceux qui vont faire leur suivi médical ou en cas d"urgence, et ceux qui sont autorisés à s'approvisionner dans les commerces sur la base du système d'ordre alphabétique.

Les demandes pour l'obtention de ce justificatif de déplacement se font sur le site https://besafemoris.mu/, à travers une plateforme numérique développée gratuitement par Mauritius Telecom, en collaboration avec la Mauritius Police Force, le bureau du Premier ministre et le ministère de la Technologie informatique, de la Communication et de l'Innovation.

La plateforme est opérationnelle depuis le 8 mai pour le secteur privé, le 9 mai pour les ministères et départements publics, et le 11 mai pour les travailleurs indépendants. Les demandeurs, notamment les responsables d'entreprises et d'organisations de même que les travailleurs indépendants habilités à reprendre du service le 15 mai, doivent se rendre sur le site, remplir les différents renseignements et charger les fichiers requis.

Les travailleurs indépendants qui n'ont pas accès à Internet pourront se rendre dans le Citizens Advise Bureau de leur localité selon le système d'ordre alphabétique en vigueur et avec les documents nécessaires dont une lettre attestant du motif de sortie.

Un texto avec une invitation à cliquer sur un lien pour télécharger le QR code sera envoyé aux personnes concernées sur leur Smartphone. Pour les employés n'ayant pas de Smartphone, les responsables d'organisations et d'entreprises devront imprimer le document et les leur remettre. Les travailleurs indépendants pourront, quant à eux, venir récupérer leur code QR imprimé dans le Citizens Advise Bureau où ils ont effectué leur demande.

Selon M. Jhugroo, plusieurs équipes, au niveau de la Police, s'attèlent assidument à traiter les nombreuses demandes le plus vite possible. Plus de 10 000 demandes ont été reçues et jusqu'ici, 70674 personnes ont obtenu leur WAP. Le DCP a rappelé que le WAP concerne seulement les trajets à caractère professionnel. Les membres de la force policière seront équipés de scanner qui facilitera les vérifications.

Le DCP a indiqué qu'à la liste des services essentiels qui ont pu opérer à l'imposition du couvre-feu sanitaire s'ajouteront à partir du 15 mai les magasins de volailles, les poissonneries, les boucheries, les boulangeries, les salons de coiffure, les quincailleries, les installations agricoles, les sites d'élevage, les points de vente de produit agrochimique, entre autres. Il a également précisé qu'à cette date, les horaires d'ouverture des banques retourneront à la normale alors qu'un l'étalement des horaires jusqu'à 20 h est prévu pour les supermarchés, superettes et boutiques.

Les restaurants ne pourront effectuer que des services de livraison, d'offre de plats à emporter et de service au volant, a signalé M. Jhugroo. Il a souligné que ces commerces et services fonctionneront de lundi à samedi et devront fermer leurs portes le dimanche.

Il est à noter qu'au cours du premier exercice de WAP le 23 mars, des permis de déplacement sur support papier avaient été remis à 57 000 travailleurs du secteur public et à 104 000 employés du privé.