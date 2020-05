Angola: COVID-19 - Toute infraction de la part des opérateurs aériens entrainerait la suspension de la licence d'activité

Luanda — Les opérateurs de transport aérien et les Agences de voyage qui effectueraient des vols commerciaux de passagers au dehors du régime prévu des exceptions aux règles d'état d'urgence en vigueur en Angola, payeront des amendes et leurs permis d'opération seront suspendus.

Cet avertissement a été donné par le ministère des Transports en apprenant que certaines entités liées à l'agencement et opération des vols internationaux travaillaient dans le sens de promouvoir des voyages internationaux des passagers, juste au moment où le pays entrait dans sa quatrième phase d'état d'urgence, en vigueur depuis le 27 mars 2020, en raison de la pandémie de Covid-19.

Le ministère avertit, à travers un communiqué, que les demandes de promotion des vols commerciaux, faites complètement au dehors du régime prévu des exceptions de l'état d'urgence, et n'étant pas légalement prévues, seront déboutées.

Le communiqué éclaircit que les vols des passagers demeurent suspendus à la suite de la mise en place de la clôture sanitaire nationale découlant de l'état d'urgence décrété par le Président de la République le 25 mars dernier, et des prorogations qui s'en suivirent déterminées par les Décrets présidentiels numéro 97/20 du 09 avril, et par le numéro 120/20 du 23 avril, faisant exception aux entrées et sorties des biens et services essentiels, d'aide humanitaire et entrée et sortie des malades.

Il rappelle qu'en terme du décret exécutif numéro 129/20 du 1er avril, du ministère des Transports, sont exclus du régime d'exception les vols pour le transport de marchandises et de cargaison, des passagers et cargaison de charges, des passagers et cargaison définis dans le cadre des vols humanitaires et d'urgence, et des vols pour le transport des passagers en appui à l'activité pétrolière et minière, dont les autorisations sont accordées moyennant un processus de coordination entre différentes entités compétentes engagées.

Sur décision du Gouvernement de Luanda, tous les vols commerciaux et privés des passagers de l'Angola vers l'étranger et vice-versa sont suspendus à compter du 20 mars 2020 à zéro heures, pour une durée de 15 jours, qui pourrait être prorogée, en fonction de l'évolution globale de la pandémie.

L'Angola a entamé le lundi 11 mai la quatrième phase de l'état d'urgence, en vigueur depuis le 27 mars dernier sur tout le territoire national, visant à freiner la prolifération du nouveau Coronavirus (Covid-19).

La nouvelle phase survient au moment où le pays a enregistré 18 cas de contagion locale, a annoncé le ministère de la Santé.

Jusqu'ici, l'Angola a notifié 45 cas positifs de Covid 19, deux décès et 13 guéris.

Tous ces cas de la pandémie ont été « importés » par des citoyens qui sont retournés récemment à Luanda, en provenance des pays où il y a circulation communautaire du virus, ont expliqué les autorités sanitaires angolaises.