Angola: Appel à l'engagement de tous les Angolais au rachat des moeurs

Luanda — Le succès du Programme national de rachat des bonnes moeurs en Angola dépendra de l'engagement de tous les citoyens, estime le ministre de l'Administration du Territoire et des Reformes de l'Etat.

Marcy Lopes a tenu ces propos lundi, à Luanda, lors de la première réunion de la Commission interministérielle, dont la mission est de promouvoir les bonnes mœurs, dans le but d'améliorer l'environnement social, le comportement et la sécurité publique.

Suggérer des mesures contrariant le mépris constant des Lois, des biens et des lieux publics, de la propriété privée, et combattre les hauts niveaux d'indiscipline et de désordre public, figuraient parmi les objectifs de cette rencontre.

Mise en place par le Décret présidentiel numéro 41/20, du 10 mars, la Commission interministérielle, composée de divers secteurs du Gouvernement, a comme tâche créer les conditions pour la mise en œuvre du Programme national de rachat des bonnes mœurs.

Ledit programme a vu le jour par le Décret présidentiel numéro 222/19, du 09 décembre.

Selon le ministre, les mesures de correction ont déjà commencé d'être appliquées depuis le lancement, en novembre 2018, de l'opération « Resgate » (rachat).

Il a souligné que ce programme faisait suite à deux opérations baptisées « Resgate » et « Transparência », respectivement.

La première opération visait à combattre, en premier lieu, la criminalité, et renforcer par cette action l'autorité de l'Etat.

Dénommée « Transparência » (Transparence), la deuxième opération consistait à rétablir la stabilité dans les zones diamantifères et combattre l'immigration illégale.

D'après le ministre, toutes ces opérations ont abouti à des résultats encourageants, car elles ont attiré l'attention de la société sur la nécessité de la récupération des bonnes mœurs, essentielles à la vie communautaire, et notamment à la vie juridique, politique, économique et sociale.

Il a souligné qu'il revenait aux gouvernorats provinciaux, à travers les administrations municipales, les districts urbains et communaux, et d'autres services d'Administration locale de l'Etat, de mettre en œuvre les actions définies par les organismes centraux.

Il s'agit donc des ministères de l'Administration du Territoire et des Reformes de l'Etat (coordinateur de la Commission) et de l'Action sociale et Promotion de la Femme, de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Sécurité sociale, de la Jeunesse et du Sport, de l'Energie et des Eaux, de la Justice, de la Culture, Tourisme et Environnement, de la Santé, du Commerce et de l'Industrie, des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication sociale, et de tant d'autres départements ministériels.

Portant des éclairages sur ce Programme national, le ministre de l'Administration du Territoire a souligné que le rachat des bonnes mœurs était un processus éducatif, conduit par les Organismes de l'Administration publique, épaulé par la famille, les écoles et les églises, et visant à promouvoir chez les citoyens une conscience collective de respect à l'autorité de l'Etat, à la Loi et aux bonnes règles de la conscience sociale.

Tenue dans le bâtiment du Gouvernorat provincial de Luanda (GPL), la réunion de la Commission interministérielle s'est déroulée en présence de plusieurs ministres, de secrétaires d'Etat et de quelques hauts fonctionnaires de la Présidence de la République.