Algérie: GECETAL - 45.000 tonnes de déchets ménagers réceptionnées depuis début Ramadhan à Alger

Alger — L'Etablissement Public de la wilaya d'Alger de Gestion des Centres d'Enfouissement Technique (GECETAL), spécialisé dans le recyclage et le traitement de déchets ménagers, a réceptionné plus de 45.000 tonnes de déchets ménagers depuis le début du mois de Ramadhan à Alger, a-t-on appris lundi auprès du chargé de communication de cet établissement.

L'Etablissement GECETAL a traité plus de 45.692 tonnes de déchets ménagers collectés par les établissements Extranet et Netcom au niveau du centre d'enfouissement technique (CET) Hamici (Zéralda) sans procéder à l'opération de traitement et de tri et ce dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du Covid-19, a précisé à l'APS M. Ounissi Yacine.

Selon la même source, toutes les conditions préventives, à l'instar des gants, des bavettes et du gel hydroalcoolique, ont été mises à profit des agents supervisant l'opération d'enfouissement des déchets afin d'éviter la contamination au Covid-19 et ce dans le cadre de la préservation de leur santé et leur sécurité.

Il s'agit également de la fermeture des restaurants collectifs dans les instituts et résidences universitaires, ainsi que les fastfood, les aéroports et autres institutions et espaces publics qui jetaient de grandes quantités de déchets.

circonscriptions administratives de la capitale aux côtés des agents de la sûreté nationale, de la gendarmerie nationale, de la protection civile, des institutions publiques et des associations, a-t-il ajouté.