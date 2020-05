Ile Maurice: COVID-19 - Ces pays qui ont également 0 cas...

Quinze jours sans nouveau cas détecté. Et, selon le communiqué émis par le ministère de la Santé en ce lundi 11 mai, il n'y a plus aucun cas actif à Maurice. Pour rappel, 332 cas avaient été enregistrés, sans oublier 10 décès. Mais nous ne sommes pas les seuls à compter 0 cas de Covid-19 - pour l'instant. D'autres pays nous ont précédés.

Les Iles Féroé figurent parmi les premiers pays qui ont pu atteindre le seuil de zéro cas actif. Le premier cas avait été détecté le 4 mars et le dernier le 23 avril. Au total, l'île comptait 187 cas. Avec 53 337 habitants, le pourcentage d'infection était élevé, soit 1 cas pour chaque 280 habitants. Cependant, aucun mort n'est à déplorer là-bas.

Puis, il y a le Belize. Cet État de l'Amérique centrale a recensé son premier cas le 23 mars. Aujourd'hui, le pays compte 18 cas recensés et deux décès. Le succès de Belize réside dans les décisions du gouvernement, dit-on : fermeture des écoles avant même que le premier cas soit détecté, couvre-feu le soir et restrictions de mouvements pendant la journée. Le dernier cas enregistré au Belize remonte au 13 avril.

Dix-huit cas recensés et 18 patients guéris en Nouvelle-Calédonie. Ce territoire français a enregistré son premier cas le 18 mars dernier, soit le lendemain de la fermeture de l'aéroport. Le 5 avril, le pays a enregistré son 18e cas et depuis le 7 mai dernier, tous les patients sont considérés comme étant guéris. Quant aux Îles Malouines, le premier cas avait été enregistré le 3 avril et le pic a été atteint le 25 avril, avec 13 cas. Aucun des patients n'est décédé et le 30 avril, les autorités ont annoncé qu'il n'y a plus de cas actif.

Au Groenland, aucun des 11 patients n'a été hospitalisé car ils présentaient tous des symptômes légers. Le premier cas a été dépisté le 16 mars et le 4 avril était le der- nier jour où un cas actif avait été détecté. Cinq jours après, soit le 9 avril, tous les patients étaient considérés comme guéris.

C'est le 13 mars que le premier cas a été enregistré au Surinam. Au total, le pays a enregistré 10 cas. Le dernier date du le 10 avril. La seule victime de la pandémie au Surinam est morte le 3 avril. Le 3 mai, le pays en était à zéro cas actif.

En Papouasie Nouvelle Guinée, huit cas avaient été recensés, le premier datant du 20 mars, et le dernier le 22 avril. Le pays a été 'libéré' du coronavirus le 4 mai. Alors qu'à Saint Barthélémy, le premier cas avait été détecté le 1er mars et le 6e et dernier cas, le 30 mars. Le dernier patient a quitté l'établissement hospitalier où il se trouvait le 21 avril.