Congo-Kinshasa: Rien que le droit !

Entre condamnation, libération et acquittement, beaucoup de congolais attendent beaucoup du procès Kamerhe contre la République. C'est tout l'intérêt qu'a suscité la retransmission en direct sur la Rtnc, depuis la prison centrale de Makala, de ce procès a rebondissement. Au banc des accusés, le Directeur du Cabinet du Chef de l'Etat en fonction et Samih Jammal, responsable de l'entreprise Samibo, chargée de l'exécution du projet de montage des maisons préfabriquées. Et donc, ces deux personnalités et un autre membre de la présidence, M. Muhima, sont aujourd'hui poursuivis en justice pour détournement des fonds, particulièrement dans le volet construction des maisons préfabriquées, dans le cadre du programme de 100 jours, lancé par le Président Félix Tshisekedi.

Loin de la capitale Kinshasa, à Bukavu, quelques militants de l'UNC avaient battu le macadam afin de manifester leur soutien au Président national de l'UNC, qui vient de passer, mine de rien, plus d'un mois derrière sa cellule de la prison centrale de Makala. Même s'il continue de jouir de la présomption d'innocence, VK ainsi que ses avocats, devant les juges du Tribunal de grande instance Kinshasa Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala, ne cessent de réclamer un procès équitable, impartial, indépendant et sans interférences politiques. Comme pour rappeler à l'ordre la justice congolaise qu'elle est celle qui doit élever la nation et ne doit pas se montrer partiale dans son jugement, et ce au nom de l'Etat de droit.

Kamerhe, qui a "vitalement" laissé pousser sa barbe blanche, s'est montré serein, combatif, quelques fois agacé notamment, à cause des questions lui posées par ses juges naturelles. Il n'a pas tardé de solliciter par le biais de ses avocats, une demande de liberté provisoire qui lui a été, auparavant, refusée à deux reprises.

Dans l'entretemps, d'aucuns veulent à ce que la vérité éclate au grand jour et que la justice puisse faire réellement son travail. Après avoir soulevé quelques exceptions, la présentation des prévenus, l'exposition de motif du jugement et quelques questions préliminaires, la poursuite de l'instruction du procès de Kamerhe et consorts a été renvoyée pour le 25 mai. Mais tout devrait se passer dans le strict respect des procédures à l'image d'un Etat de droit, sans interférences politiques. Que la vérité triomphe et que le droit soit dit, rien que le droit.