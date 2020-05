Congo-Kinshasa: La vidéo d'un procès du siècle sur l'écran du Sénat congolais - La justice à l'épreuve

analyse

Pendant ce temps du confinement dû à la crise sanitaire imposée par la pandémie du Coronavirus, le cinéma tient valablement lieu d'occupation pour meubler le temps. A défaut de fréquenter les lieux publics, les nouvelles technologies offrent au peuple congolais de quoi se régaler. Heureusement !

Le plus navrant, c'est la désinvolture des politiciens qui incarnent des rôles soutenant une célébrité honteuse à travers des actes et des séries qui servent même les appétits les plus impudiques. Au minimum, la mémoire de plus d'un se rafraîchit avec ce qui ressemble aux épisodes de Bill Clinton et Monica non sans nous rappeler les aventures amoureuses de Dominique Strauss Can. Il y a tout dans cette vidéo : du vrai-faux, du faux- vrai et du vrai ( tout court).Tout dépend de ce qu'on aime voir pour bien rincer l' œil, et surtout du crédit qu'on accorde aux images selon qu'on est de tel ou tel autre bord politique.

Le vrai, c'est aussi et surtout l'affaire du Directeur de cabinet du Chef de l'Etat congolais qui est bonnement tombé, comme un criquet, dans une toile d'araignée avec un dossier judiciaire sulfureux dont le déroulement attire toutes les attentions. Jamais une coupe du monde n'a été attendue sur les petits écrans à l'instar de ce procès qui tient lieu d'un test grandeur- nature pour une dispensation politique qui doit avoir déjà compris le bienfondé d'une justice indépendante devant accompagner le processus du changement de la mentalité collective.

La beauté de la vidéo, c'est surtout quand elle renvoie la mémoire commune à l'épisode de la « Commission du déballage » au plus fort de la Conférence Nationale Souveraine. Les yeux les plus perspicaces savent franchir les lunettes de Félix Tshisekedi pour lire les traits de caractère hérités de son défunt père dont l'austérité serait la vraie raison de l' antipathie que lui vouaient tous ceux qui, avec le quitus du régime de Mobutu, considéraient un mandat politique ou public comme un bon prétexte pour leur enrichissement exponentiel.

Kamerhe, l'arbre vital qui cachait la forêt

Quelqu'un aurait-il dit « Je vais déboulonner ce système » ? De quoi parlait-t-il ? Avait-il les moyens de sa politique pour faire pareille déclaration ? Déjà, les plus simplistes avaient tôt fait d'assimiler la démarche à une chasse aux sorcières où Félix Tshisekedi devait trainer des casseroles conflictuelles avec son prédécesseur ou avec ses collaborateurs dans cette gouvernance de coalition. Dans tous les cas, la rationalité politique n'a jamais résidé dans le règlement des comptes ni dans la vengeance, encore moins dans une lutte contre les individus. Bien au contraire, les âmes bien nées savent faire bon cœur contre mauvaise fortune.

«Je ne vais pas fouiner dans le passé », disait-il non sans s'attirer la moquerie de ses pourfendeurs qui, jusqu' à ce jour, ont encore beaucoup à apprendre sur les rudiments du langage diplomatique, gage d'une communication mature et stratégique. Pour le moins, ce n'est pas à un président de remuer la poubelle judiciaire dès lors qu'il prône l'indépendance de la justice. Au moins, on l'a vu opérer une chirurgie dans les entrailles de la justice congolaise. Hasard ?

Pour rappel, le tournant le plus décisif du quinquennat de Félix était négocié sous l'instigation de la communauté congolaise vivant à Londres. Fallait-il s'y attendre tant il est vérifiable que le pan de la diaspora congolaise le plus rigoureux et le plus exigeant est celui vivant dans les contrées britanniques ?

Déjà au pays, la série télévisée avait commencé avec l'affaire de 15 millions où le Directeur de cabinet du Chef de l'Etat était cité non sans faire l'effet « boule de neige » aussi longtemps que la suite du dossier relevait du grand mystère. Cependant, il s'agissait d'une bourde qui inquiétait les congolais tant elle expliquait une incohérence philosophique avec le discours de campagne du Chef de l'Etat basé sur « Le peuple d' abord ».

Devant la communauté congolaise de Londres demandant la destitution de Vital Kamerhe, Félix semblait prendre fait et cause de son collaborateur immédiat qui, selon toute vraisemblance, était au centre des chahuts tant au pays qu'à l'étranger. Devenu plus ou moins rigolo, le concept « Rétro-commission » avait gagné sa place dans le jargon politique pour désigner les allégeances que le Chef de l'Etat ferait à son Directeur de cabinet sur pied d'une amitié qui, comme un effet domino, semblait corroder malignement sa crédibilité.

Pêlemêle, il y avait aussi l'affaire de 6 Millions de dollars prévus pour célébrer l'an 1 de l'alternance (soi-disant pacifique) qui était une bévue logiquement imputable au génie-créateur des rubriques budgétivores pour bien sucer aux mamelles de l'Etat. Avouons que c'est la clameur populaire contre trépignement des travaux des sauts- de - mouton qui a allumé l'écran pour le festival des arrestations dès l'abord où les nouveaux animateurs de l'appareil judiciaire ont été rassurés de l'indépendance de leur pouvoir.

Les vertus de la démocratie directe

«C'est le premier pas qui est le plus déterminant, et ce sont les premiers sentiments qui sont les plus naturels », dit-on. Dans le programme d'urgence de Félix Tshisekedi, il y avait tout ce qu'il fallait en chiffres et en lettres, surtout la volonté et la détermination de casser le paradoxe séculaire d'un pays potentiellement très riche avec une population horriblement pauvre. « Loin d'être une fatalité, nous pouvons vaincre la pauvreté et nous la vaincrons », a-t-il l'habitude de dire, non sans laisser entrevoir les signes de sa spiritualité d'où il semble puiser sa sagesse.

Dans la tribune, tout le monde était là, sauf la délégation du Bureau d' Etudes pour l'Aménagement et l'Urbanisme (B.E.A.U). Loin de toute expertise, ce sont les rapaces qui s'étaient rabattus sur ce marché juteux! Cependant, lors de cette prestation plus ou moins spectaculaire, le Président de la République avait pu magnifier les vertus de la démocratie directe au détriment de celle représentative qui a déjà montré ses limites à cause de la notion de redevabilité qui ne semble pas être de mise au sein de l'hémicycle. Rien de plus louable pour prendre à contre-pieds la solidarité partisane qui a toujours prévalu dans les différentes démarches relatives au contrôle parlementaire.

C'était donc le glas du folklore parlementaire qui avait sonné. L'à-peu-près et la complaisance avaient dû foutre le camp pour laisser la place aux choses sérieuses. N'a-t-on pas vu des citoyens congolais descendre, à leur propre initiative, sur terrain pour en savoir davantage sur les travaux des sauts - de - mouton et leur financement ? A retenir donc que c'est le Peuple (d'abord) qui a secoué le cocotier pour attirer l'attention du parquet. « C'est le début d'une nouvelle ère », diraient les optimistes.

Pour le moins, la préoccupation majeure consistait à savoir où se trouvait la gangrène. Certainement dans une justice sous coupe réglée et à géométrie variable ayant érigé la corruption en style de vie. Fière chandelle donc à celui qui a su par quelle corne il fallait tirer le taureau. Sachant tout d'abord que le changement des mentalités est le premier chantier souvent ignoré, l'indépendance de la justice reste la voie royale pour une gestion transparente de la chose publique.

Ceux qui, depuis toujours, se pavanaient de leur majorité parlementaire aux mains libres pour piocher impunément dans le trésor public, ont aussi du mal à comprendre la flopée de toutes ces ordonnances présidentielles qui accompagnent la création de nouvelles structures étatiques dont la vocation est de donner au Chef de l' Etat une marge des manœuvres suffisante pour la réalisation de son plan d'action selon sa vision politique.

Le Champagne du Sénateur ou le comble du Congollywood

A propos de cette fameuse coalition qui semble gangrener constamment la crédibilité de Félix Tshisekedi, ce dernier se rend-il compte du risque de s'auto-disgracier à force de trop ménager ceux qui ne semblent pas regarder dans la même direction que lui, en plus de s'illustrer par des actes d'immoralité et de concussion ? Doit-il continuer à donner de la matière à ceux qui pensent, à tort, que l'actuel pouvoir est un marché conclu entre lui et Joseph Kabila ? A défaut d'y répondre, admettons que « La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs », c'est le cas de le dire au regard des forfaitures du FCC susceptibles d'influencer négativement la qualité de son bilan. Le salut étant individuel, le Chef de l'Etat doit donc ouvrir le bon œil !

En revanche, parler d'Alexis Tambwe Mwamba, c'est ouvrir le chapitre d'un récidiviste incapable de se départir des relents ataviques d'un faux dévot et inutilement imbu de lui-même. En réalité, son palmarès est celui d'un homme idéologiquement inconstant au regard de son parcours zigzagant. Du haut de la présidence du Sénat, son discours habituel cache mal les allures d'un donneur des leçons n'ayant rien à perdre en contredisant visiblement le Chef de l'Etat. Le débat sur la convocation(ou non) d'un congrès au sujet de l'état d'urgence due à la crise sanitaire occasionnée par le Covid-19, est une illustration parfaite d'un comportement spécieux de celui qui, en son temps, avait traité les députés nationaux d'analphabètes.

Comme d'un épisode à un autre, l'homme-orchestre venait de signer encore un pugilat avec une sénatrice non sans scandaliser le monde entier lors d'une plénière à la chambre haute du parlement. Ses propos orduriers vis-à-vis de la sénatrice Goya n'ont pas, une fois de plus, manqué de choquer les bonnes consciences. « J'ai suffisamment de fric pour vivre décemment et faire vivre ma famille », avait-on entendu dire le patron de Djay Hôtel. C'est donc du pareil au même dans le sérail du FCC où Emmanuel Shadary sait claironner aux oreilles de quiconque s'intéresse à ses élucubrations : « Toza na mbongo... Toza na Mopatass... Maman nayo!».

On a ouï-dire qu'entre les deux parlementaires, il s'agissait d'un feu de l'amour qui s'éteignait, un secret de chambre qui aurait filtré... un carnet des deux amoureux qui aurait pris feu... un idylle qui aurait tourné au vinaigre au point d'en arriver à une plainte déposée sur la table du magistrat. Seuls les naïfs pouvaient croire au succès de ce dossier tant que les femmes du FCC ne se sont pas faites prier pour noyer leur collègue dans un élan de solidarité négative.

Toujours dans cet élan de pornographie institutionnelle, il semble que des cogitations sont entreprises autant que des stratégies bien peaufinées pour libérer tous les prisonniers impliqués dans le dossier des sauts de mouton sous prétexte du désengorgement de la prison en cette période de la crise sanitaire.

De quoi s'imaginer le coup que subirait la justice qui semble avoir déjà pris la vitesse de croisière pour relever le défi de la lutte contre la corruption et l'impunité. Tant que personne ne semble s'intéresser aux dossiers d'Eddy Kapend et de ses compagnons cités dans l'assassinat de de Mzee Laurent Désiré Kabila, les observateurs les plus perspicaces sont en droit de se demander le bienfondé de l'intime collaboration entre joseph Kabila et les anciens caciques du RCD.

Il s'impose donc de se poser la question de savoir si c'est vraiment dans une démarche rationnelle et innocente qu'Alexis Tambwe Mwamba, sans parti politique viable sous sa direction, ni aucune base évidente, était hissé au mirador de la chambre haute congolaise au détriment de Modeste Bahati Lukwebo qui, contrairement à son challenger, fait preuve d'une pondération significative sur l'échiquier politique congolais. Pour le moins, la multiplicité des messes noires qui se tiennent à Kinshasa, la découverte des caches - d'armes ici et ailleurs, les aventures de Bakata-Katanga avec Gédeon Kyungu, etc sont autant d'éléments d'analyse capables d'indiquer qu'il y a anguille sous roche.

Pour le moins, Il est clairement démontrable que l'option de la guerre continue ostensiblement à hanter la Kabilie. Pendant tout son règne, JKK s'est montré incapable de mettre en déconfiture les forces négatives qui se comportaient en terrain conquis. Déjà, la complicité tant dénoncée n'ayant jamais été démentie au regard des faits probants, c'est tout à fait malheureux que les accointances se créent avec les aigris pour chambouler l'ordre actuel des choses. Cependant, l'actuel Chef de l'Etat ne semble pas non plus afficher l'air d'un naïf. Les derniers remaniements opérés au sein de la Garde Présidentielle en disent long, et n'ont rien à voir avec une génération spontanée.

Analyste politique-Libre penseur