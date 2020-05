Congo-Kinshasa: COVID-19 - Hérita Ilunga et Trésor Lualua parmi les Légendes de la CAF pour la sensibilisation

Des légendes du football africain se sont illustrées à travers une courte vidéo dédiée aux défis Safehands et Noshandshake dans le cadre des efforts de lutte contre la pandémie de COVID-19.

La séquence de 98 secondes est un collage de vidéos tournées par les joueurs dans leurs emplacements respectifs, soulignant l'importance de se laver les mains et d'éviter les poignées de mains; un point essentiel dans la bataille contre le COVID-19 qui a mis le monde entier à l'arrêt.

Herita Ilunga

Représentant diverses générations et emmenées par le secrétaire général adjoint de la CAF, Anthony Baffoe, les personnalités suivantes se sont prêtées au jeu : Roger Milla, Joseph Antoine Bell (Cameroun), Herita Ilunga, Trésor Lomana Lualua (RD. Congo), El Hadji Diouf, Alassane N'Dour, Khalilou Fadiga, Diomansy Kamara (Sénégal), Mustafa El Haddaoui (Maroc), Jean Ssenide (Ouganda), Wael Gomaa (Egypte), Fatau Dauda (Ghana) et Vincent Enyeama (Nigéria). Les vidéos de Diouf et Lualua ont été enregistrées dans leurs dialectes locaux respectifs, le wolof et le lingala, dans le but d'atteindre les populations autochtones de leurs pays. L'Ougandaise Ssenide est la seule femme à avoir adhéré au mouvement. Les étapes du défi #Safehands décrites dans la vidéo sont les suivantes : appliquez du savon ; Faites bien mousser vos mains avec du savon ; Frottez vos mains pendant au moins 20 secondes ; Rincez-vous les mains à l'eau claire ; et enfin, séchez-vous les mains avec une serviette propre.

En raison de la pandémie de COVID-19, la CAF a suspendu toutes ses compétitions jusqu'à nouvel ordre et reste en contact permanent avec des partenaires tels que l'Organisation mondiale de la Santé, la FIFA, entre autres, pour lutter contre la menace.