Congo-Kinshasa: Retrouver l'honneur perdu - Régler les conflits d'intérêts dans les assemblées en RDC

(Par Alain Parfait Ngulungu, Politologue, Association Congolaise de Science Politique, ACSP)

Qui l'eût cru en 2007, lors de l'installation des assemblées provinciales que le pouvoir de contrôle exercé sur l'exécutif, allait rapidement tourner au vinaigre, au chantage et aux interpellations «mendicatoires» ? Personne ne s'attendait à ce racket systématique vécu depuis plus d'une décennie en RDC dans les assemblées électives.

En mars 2019, pas plus tard qu'hier, des personnalités de toutes les tendances politiques ont dénoncé un monnayage des voix par des élus provinciaux, qui exigeraient des sommes allant de 20 000 dollars à 50 000 dollars par député provincial aux élections sénatoriales. La cour de cassation avait même ouvert une enquête, sans succès pour vérifier ces allégations !

Armés de leur droit de voter la « défiance » à l'encontre d'un ministre ou la « censure » du gouvernement, les élus ont, partout, perdu de vue le sens de leur honorabilité, leur fonction de contrôle et l'intérêt général, pour ne viser que leurs intérêts directs, généralement financiers, comme l'a si bien remarqué, Gérald Gerold (2014). La mécanique est simple : si, une interpellation d'un ministre à propos de sa mauvaise gestion pouvait, au plus, aller jusqu'à la constitution d'une commission d'enquête et à la production d'un rapport, mais jamais au-delà. En effet, ou bien l'interpellation était retirée après qu'un « accord à l'amiable » ait été passé entre les députés et le ministre concerné, ou bien le vote de défiance n'était jamais mis à l'ordre du jour de l'assemblée et la défiance jamais adoptée, parce que l'interpellateur a été « gratifié » par le ministre.

Incapables de légiférer, rationnellement, sans claire vision de leur fonction de contrôle, les députés et sénateurs en RDC se sont égarés dans la prise d'intérêt et querelles intestines après les premières élections démocratiques de 2006. Ils ont fait dramatiquement « fluctuer les majorités et défait l'opposition parlementaire au fil des circonstances et de leurs intérêts, rendant impossible toute lecture politique du fonctionnement démocratique des assemblées pour déboucher par l'oubli du sort de la nation et la nécessité de développer la RDC ».

L'affaire ayant opposé le Président du sénat A. Thambwe Mwamba (ATM) à la sénatrice vs B. Goya est un cas analogue. Bien que soldé par un arrangement insolite, le jeudi 07 mai dernier. Tout en dénonçant ce mode opératoire de contourner cette affaire dans de conciliabules politiciennes, il y a lieu de suivre de près, ce prétendu conflit d'intérêt. Seule une commission d'enquête indépendante pourrait lanterner l'opinion publique sur l'attribution de ce marché public de rénovation de la salle du sénat.

Notre opinion, loin d'encourager le bordel de la politicaille Kinoise, est d'explorer les voies et moyens pour retrouver la dignité perdue de l'honorabilité au sein des assemblées, en l'occurrence le sénat. L'effort intellectuel à faire étant de puiser dans la sagesse africaine, le fair-play et le respect des normes éthiques, dont la transparence, pour panser les plaies de scandales et conflits d'intérêts qui gisent dans les annales parlementaires.

En effet, tenter de comprendre la prise d'intérêts dans la discursivité et l'agir politiques sur l'arène politique Congolaise est une entreprise risquée. Primo, les conflits d'intérêts, à de degrés divers, sont opaques et difficiles à garantir la traçabilité. Secundo, en l'absence d'une règlementation en vigueur, il est difficile de maîtriser les enjeux et les règles du jeu d'acteurs, autour de certains conflits d'intérêts. Qu'est-ce donc un conflit d'intérêt ? Comment se manifeste-t-il dans les assemblées ?

Ce point de vue d'observateur, n'a certes, aucune vocation de lister le nombre des conflits d'intérêts enregistrés dans la légende parlementaire en RDC. Ou encore moins les décrire, comme l'auraient souhaité, certains. Encore qu'il y a à discuter sur la quintessence du terme. Mais simplement, il est un exercice épistémologique pour donner un corpus théorique à ces pratiques observées avec vacuité, sur la scène politique en RD Congo.

Restons sur le prétendu supplice passé au sénat pour tenter de comprendre l'essence du conflit d'intérêt. Bien que ce dossier centré sur des coûts de rénovation du Sénat a débouché sur la réprimande sur la sénatrice Goya.

Appréhension du conflit d'intérêt sur l'arène politique. Le conflit d'intérêt peu défini en RDC, s'apparente au délit de prise illégale d'intérêts. L'article 108 de la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 énumère quelques incompatibilités à la fonction de député ou sénateur. Mais nullement, il ne fait allusion aux conflits d'intérêts.

Seul par contre, les articles 6 & 16 du Code de conduite de l'agent public de l'État tel que défini par le décret-loi n° 017/2002 du 03 mars 2002 vont dans ce sens. Ces dispositions appellent l'agent public à l'observance, notamment en son article 16 : de s'abstenir de toute pratique contraire à la morale et à l'éthique professionnelle: (i) la corruption, la concussion, le détournement de la main-d'œuvre, des biens et des deniers publics, le favoritisme, le népotisme et le trafic d'influence, et ; (ii) l'ordonnancement ou la perception, à titre des droits, taxes, contributions, redevances, salaires, primes, des sommes qui ne sont pas dues ou excédant ce qui est dû en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur;

En France, par ailleurs, le conflit d'intérêt a remplacé depuis le 1er mars 1994, le délit d'ingérence - sanctionné à l'article 432-12 du code pénal. Il constitue, pour le cas de la France, une clé de compréhension pour nous : il s'agit du « fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ».

Le délit en France « est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ». Dans une lecture littérale du texte pourrait ainsi être coupable de prise illégale d'intérêts, l'élu qui détient un intérêt propre (des parts, une rémunération ou même une fonction bénévole) dans un organisme (entreprise ou association) dont la gestion peut, même partiellement, être influencée par les décisions prises par lui ou auxquelles il a contribué dans le cadre de son mandat électif.

Dans cette perspective, s'il l'on fouine dans les annales parlementaires de la RDC, outre l'affaire ATM vs B. Goya au sénat, on remarquerait bien qu'il y a des affaires dont l'intérêt privé, en toute première analyse, a consisté en la perception, directe ou indirecte, de bénéfices, d'avantages financiers ou en nature.

Les assemblées provinciales, nonobstant leur rôle important dans le processus de développement local, ont eu mal à en découdre avec ces pratiques dès leur mise en place en 2007. On dénombre plusieurs conflits partisans voire d'intérêts durant leur fonctionnement. Ce, en vertu de l'article 3 de la loi fondamentale du 18 février 2006. Selon les prescrits de ce texte, « l'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province. Elle délibère dans le domaine des compétences réservées à la province et contrôle le gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux. Elle légifère par voie d'édit. Ses membres sont appelés députés provinciaux » (article 197).

Déjà en 2007, apparurent les premiers germes de conflits entre l'organe délibérant et le chef de l'exécutif provincial au Kasaï Occidental. En juin 2007, les députés provinciaux accusèrent l'autorité provinciale de « conflit d'intérêt dans l'attribution des marchés et de manque de considération » à l'endroit de leur institution. Conséquence : l'Assemblée provinciale vota une motion de défiance contre le gouverneur Trésor Kapuku Ngoy. Cette métastase atteignit durant les deux quinquennats, pratiquement toutes les provinces de la RDC.

La question de l'intérêt privé peut aller au-delà du seul élu et toucher son cercle familial. S'il est plus facile à identifier au niveau provincial, le conflit d'intérêts affecte la chambre basse et haute en RDC. Mais, les élus sont protégés par un régime d'immunités complexe et paradoxal. Ainsi, un député qui exerçait la profession d'avocat ou de conseil avant d'être élu peut poursuivre cette activité, mais ne peut débuter en cours de mandat une activité de conseil différente. La logique sous-jacente se comprend : il s'agit de permettre aux avocats nouvellement élus de conserver une attache avec le cabinet qu'ils réintégreront à la fin de leur mandat.

Renforcer la loi et la transparence pour garantir l'honorabilité des élus. Franchement, le flot de nouvelles sur la corruption, les conflits d'intérêts, le scandale d'interpellations « ventriotes » au sein des assemblées, discréditent les élus. Une réflexion ontologique devrait être poursuivie pour restaurer, non seulement la confiance mais, retrouver la dignité perdue auprès de l'opinion tant nationale qu'internationale par les élus.

Pour éviter, néanmoins, toute situation d'interférence entre les devoirs du député et un intérêt privé qui, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardée comme pouvant influencer ou paraître influencer l'exercice de ses fonctions parlementaires, il est souhaitable de légiférer en vue de limiter les dégâts causés par les assemblées en RDC. Le cas de France où une décision du Bureau de l'Assemblée nationale du 6 avril 2011 est allée dans ce sens.

En effet, il peut arriver qu'un député -dépositaire de l'intérêt général - soit en situation de servir des intérêts privés liés à sa situation personnelle : par exemple, s'il a une situation de consultant dans une entreprise privée ou s'il détient une participation financière dans une société. Il faut penser à légiférer pour éviter de se placer dans une situation qui pourrait faire l'objet de critiques et soupçons, comme ce fut le cas dans l'affaire ATM vs B. Goya.

En France, à titre d'illustrations, la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, a par ailleurs durci les restrictions concernant l'activité de conseil et d'avocat. Certaines de ces dispositions sont entrées en vigueur à compter de la publication de la loi organique ; d'autres entreront en vigueur au prochain renouvellement des assemblées.

Tous les députés doivent remplir, au début de leur mandat, une déclaration d'intérêts, mise à jour par la suite, si nécessaire. La constitution reconnaît cela. Mais, peu le font au début, tout comme à la fin de leur mandat électif. Cette déclaration mentionne bien les intérêts liés à leur situation personnelle et à leur activité professionnelle passée ou en cours, ainsi qu'à celle de leurs parents ou enfants et de leur conjoint, de nature à les placer en situation de conflits d'intérêts. Ainsi, les élus s'engagent-ils à respecter un code de déontologie qui énonce les règles de comportements éthiques : respect de l'intérêt général, des principes d'indépendance, d'objectivité, de responsabilité, de probité et d'exemplarité.

Pour renforcer la transparence et la probité, il y a lieu d'attribuer au Comité de sages de chaque assemblée ces attributions, notamment : (i) veiller au respect des principes déontologiques ; (ii) de recevoir les déclarations d'intérêts ; (iii) régler, selon la sagesse africaine, certains conflits d'intérêts qui peuvent subvenir et conseiller les députés en cas de situation posant un problème de déontologie. Cet organe doit saisir le président de l'Assemblée, s'il constate un manquement. Il remet aussi au Bureau, un rapport annuel public sur son activité. Un parlementaire désigné pour jouer le rôle de « médiateur » est désigné pour une législature (5 ans) par le Bureau de l'Assemblée et avec l'accord de l'opposition.

Dans cette perspective, l'Assemblée nationale doit identifier et encadrer en RDC, les activités des représentants d'intérêts (communément appelés lobbys ou Think Thank) intervenant auprès des parlementaires. Pour cela, elle doit tenir un registre des représentants d'intérêts (miniers ou pétroliers).

Lorsque l'honorabilité chère aux élus en RDC n'est que « la réussite sociale de l'hypocrisie, de la concussion et de la corruption », comme le notait, l'artiste et écrivain, Hervé Bazin (1911 - 1996), il y a possibilité de changer les tendances. Au lieu de contourner la vérité par la suspension des enquêtes, comme on semble le faire à la plus grande institution du pays, le sénat.

L'Agence Congolaise de lutte et prévention contre la corruption (APLC) est appelée à sévir dorénavant en vue d'arrêter cette manœuvre dilatoire. Car, cette jurisprudence risquerait de donner un coup de massue à la démocratie parlementaire pris en otage par une coalition oligarque. Elle doit avoir finalement la mission de promouvoir la transparence de la vie publique dans un de points chauds de la corruption et de rixes autour de conflits d'intérêts, que sont devenues les assemblées. Simplement, elle pourrait bien commencer son travail par contrôler la véracité des déclarations de patrimoine et d'intérêts transmises en début et en fin de mandats parlementaires passés, notamment par les parlementaires nationaux et provinciaux.