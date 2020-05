Gabon: COVID-19 - Sarah Mazouz a officiellement été testée positive

La judokate gabonaise de 33 ans Sarah Mazouz a été testée positive au coronavirus. L'annonce a été rendue publique sur les réseaux sociaux.

L'internationale gabonaise et médaillée d'or aux derniers Jeux Africains, Sarah Mazouz a été testée positive au Covid-19. C'est sur les réseaux sociaux, notamment Facebook que l'information a été rendue publique par son époux et coach Ernst Laraque. « Sarah a été testée positive au Covid-19 aujourd'hui samedi. Ça va, pour l'instant. Elle et moi observons la quarantaine obligatoire. On a pourtant fait attention, on s'est isolé et avons régulièrement lavé les mains au savon ». Les propos de son époux et coach visent à rassurer les fans de la judokate ainsi que son entourage, et de leur demander de toujours respecter les mesures barrières.

C'est en effet la première athlète gabonaise testée positive au Covid-19. La judokate a publié un message sur sa page Facebook, où elle donne de ses nouvelles depuis le Canada où elle se trouve actuellement. En effet, elle affirme ne pas être hospitalisée, et qu'elle restera à son domicile en quarantaine.

Le Coronavirus fait rage dans le monde du sport, où plusieurs événements ont été annulés ou reportés, dont les jeux olympiques où Sarah Mazouz visait une place sur le podium aux vues de ses prestations. Pour le moment, elle devra vaincre ce virus pour remonter sereinement sur les tatamis.