Gabon: 802 cas positifs déclarés dont 127 guéris et 9 décès

Le Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l'épidémie à Coronavirus au Gabon a tenu sa conférence de presse ce lundi 11 mai 2020.

Evolution croissante des cas

L'évolution sans cesse croissante du nombre de cas positifs au Covid-19 révèle combien de fois la pandémie prend de l'ampleur dans notre communauté, nos familles, nos villes, nos quartiers.

Ces derniers jours, de plus en plus de personnes appellent nos équipes pour signaler des symptômes tels que la toux, la fièvre ou le mal de gorge. Nous constatons aussi que le nombre de personnes symptomatiques augmentent. Ce phénomène, qui est lié à la phase communautaire du Covid-19, est aussi attribué à l'inobservance des mesures barrières par certains de nos compatriotes qui ne comprennent toujours pas la nécessité de porter un masque, de respecter une distance d'au moins 1,5 m et de se laver régulièrement les mains.

Le Coronavirus est là, il infecte des dizaines de personnes chaque jour et endeuille nos familles. Nous ne pouvons plus nous comporter comme si cette maladie n'existe pas.

Rapatriement des Gabonais

Dans le cadre du plan de rapatriement des ressortissants gabonais bloqués à l'étranger, nous avons accueilli cette après-midi 20 compatriotes qui ont été mis en isolement à l'hôtel RéNdama et prélevés pour le dépistage du Covid-19.

Situation épidémiologique

Nous avons enregistré 141 nouveaux cas positifs sur les 642 prélèvements effectués soit 22%.

Répartition des 141 nouveaux cas positifs : - A Libreville : 136 cas positifs sur 582 prélèvements ; - A Franceville : 1 cas positif sur 7 prélèvements soit un total de 59 cas déclarés positifs ; - A Lambaréné : 1 cas positif sur 37 prélèvements, soit un total de 7 cas déclarés positifs ;

Conférence - A Bifoun : 3 nouveaux cas positifs sur 16 prélèvements soit un total de 13 cas déclarés positifs.

Nous avons enregistré 17 nouvelles guérisons, ce qui porte à 127 le nombre total de personnes guéries.

Un nouveau décès a été notifié au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), il s'agit d'une patiente de 56 ans hypertendue.

Au total, nous avons sur les 5 337 prélèvements effectués, 802 cas positifs déclarés dont 127 guéris et 9 décès.

***Rappel des gestes barrières

- Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydroalcoolique ; - En cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ; - Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ; - Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ; - Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.

« Appliquer les mesures barrières, c'est protéger ceux qu'on aime. »

Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l'épidémie à Coronavirus au Gabon