Congo-Kinshasa: DDC - Ingele Ifoto se lance dans la bataille contre COVID-19

Autorité morale de la Dynamique pour la Démocratie au Congo, DDC, l'Honorable Ingele Ifoto Jean-Marie n'entend nullement rester en marge de la lutte contre le coronavirus en République Démocratique du Congo.

Engagé sur deux fronts, c'est-à-dire, la lutte par en haut à travers le suivi et le contrôle, au niveau de la Chambre basse du parlement, des mesures prises par le Gouvernement et le Chef de l'Etat contre la pandémie à covid-19, l'élu de la circonscription électorale de la Funa mène également la lutte par en bas notamment, auprès de sa base où il suit de très près la mise en pratique des mesures barrières par la population de Kinshasa, en général et, de Funa en particulier. Au total, 63 sites ont été visités et ont bénéficié des donations de l'Honorables Ingele Ifoto constitués de lave-mains, savons liquides, solutions hydro-alcooliques, cache-nez, gants etc. Des églises, quartiers, sous-sciat, bureaux des marchés, postes de Croix-Rouge et la population des communes précitées ont été servis par la grande équipe de la DDC larguée sur terrain par l'Honorable Ingele pour endiguer la contamination du Covid-19.

L'évolution inquiétante de la propagation de Covid-19 en République Démocratique du Congo préoccupe au plus haut point l'Honorable Ingele Ifoto. Raison pour laquelle, il ne s'est pas fait prier pour s'associer aux efforts du Gouvernement de la République et du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, en initiant une série d'actions sanitaires et sociales pour limiter la chaîne de contamination au sein de la population congolaise.

Cette série d'actions est consécutive aux promesses faites à sa base lors de ses vacances parlementaires où lors de la restitution des travaux parlementaires, il s'était engagé à lancer un programme d'actions de solidarité au bénéfice de ses électeurs.

Chose promise, chose due, pas plus tard que le week-end dernier, l'Honorable Ingele Ifoto a dépêché la Secrétaire Générale de la DDC en charge de la femme, enfant et famille, Mme Faustine Selengbe et une délégation des missionnaires du parti composée des membres et volontaires pour apporter un soutien technique, morale et logistique à la population de la Funa.

Cette équipe composite a débuté sa mission de solidarité par les communes de

Kalamu, Kasa-Vubu et Makala, avant de mettre le cap sur les municipalités de Bandalungwa, Ngiri-Ngiri, Bumbu et Selembao.

A Bandalungwa, la délégation était accueillie par la Bourgmestre adjointe de cette commune, Mme Botombebete qui, au nom de sa juridiction, a remercié Ingele Ifoto pour ce geste patriotique.

L'Honorable Ingele Ifoto compte multiplier les stratégies de sensibilisation pour barrer la route à la contamination de ses électeurs au covid-19.