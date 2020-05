Cote d'Ivoire: Anne Ouloto - "3 visites de Gon Coulibaly dans le Cavally : du jamais vu pour un premier ministre !"

Le vendredi 10 mai 2020, sous la houlette de la ministre Anne Désirée Ouloto, les coordonnatrices du Rhdp Cavally, des délégués associés , et coordonnateurs se sont réunis pour préparer une grande tournée politique dans la région.

À cette occasion, la ministre Anne Ouloto est revenue sur la candidature du Premier ministre Amadou Gon à la présidentielle de 2020.

« Je tiens à vous rassurer que la candidature du Premier ministre Amadou Gon est la bienvenue pour la Côte d'Ivoire et pour notre région, le Cavally. Dieu aime le Cavally et nous devons saisir cette occasion pour booster le développement.

Je connais bien le chef du Gouvernement Amadou Gon et je connais sa manière et sa volonté de travailler , c'est lui qui a été retenu comme notre candidat. Il se porte bien. Et vous le connaissez bien comme moi. Il a déjà fait trois visites dans le Cavally.

Pour un Premier ministre, c'est du jamais vu. Donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement votre région et les problèmes qui y sont. Donc nous devons tous soutenir sa candidature.», a signifié la ministre.

Concernant la vie du parti, elle a affirmé que le Rhdp se porte bien.

« Ceux qui pensent que les élections présidentielles seront reportées, qu'ils se détrompent. Les élections auront bel et bien lieu en Côte d'Ivoire au 31 octobre prochain.

Je demande aux délégués associés, les CEGEL (Cellules de gestion des élections)et aux autres groupements de se mettre au travail car nous devons prendre la victoire au soir du 31 octobre 2020.

Et pour prendre la victoire, il faut se mettre au travail. N'écoutez pas les réseaux sociaux sur l'état de santé de notre candidat du Rhdp qui est Amadou Gon Coulibaly.

Si on doit voter quelqu'un en Côte d'Ivoire , c'est Amadou Gon. Je le connais mieux dans son dynamisme de travail.», a conseillé la ministre Anne Ouloto.

Elle a profité pour galvaniser les jeunes et offrir aux délégués des engins pour leur déplacement. Plus de 28 motos ont été distribuées aux présidents de CEGEL et au président des sections.