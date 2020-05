Cote d'Ivoire: Dons du Premier ministre à Toumodi/La ministre Raymonde Goudou Coffie - "Respectons les mesures barrières et dDeu exaucera nos prières"

Le samedi 09 mai, la salle de mariage de la mairie de Toumodi a abrité une cérémonie de remise de dons de sucre et de lait par le premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la communauté musulmane de la région du Bélier .

Le chef du gouvernement a fait don de 8 tonnes de sucre et 112 packs aux musulmans du Bélier. Cette remise a été effectuée par la ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public assurant l'intérim du ministère de la Culture et de la Francophonie Raymonde Goudou Coffie.

Elle était accompagnée pour l'occasion du secrétaire d'État Brice Kouassi, du directeur de cabinet du président du Sénat Simplice Yao Konan, des maires, des élus et des cadres de la région du Bélier, du corps préfectoral de la région du Bélier dirigé par le préfet de région Gueu Patrice.

Après la remise des dons, la collaboratrice du président du président de la République s'est confiée à la presse: " Comme il le fait tous les ans, monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, malgré le Covid-19, a tenu à offrir sa contribution aux frères musulmans pendant cette période de jeûne.

Il nous a donc mandatés nous-mêmes, et tous les membres de la délégation qui m'accompagnent afin que nous nous rendions ici à Toumodi chef-lieu de région accompagnés de tous les frères musulmans imams des différents départements pour que nous fassions une remise officielle de son appui en cette période du ramadan, période de prière et de pénitence, période où nous demandons aux musulmans de prier un peu plus pour que le covid-19 s'éloigne de ce pays d'abord et du monde entier.

Ce don est repartit comme tel: 08 tonnes de sucre, 112 packs de lait et cela va être partagé aux différents imams, et nous avons tenu à ce que tous nos préfets soient là. Nous nous en remettons au Seigneur à travers nos imams.

Il est bon de signaler que lors du carême chrétien, le président de la République et le premier ministre sont également venus en accompagnement à la grande communauté chrétienne qui à ce même moment étaient eux aussi en plein corona virus, et vous voyez que seules nos prières pourront donc nous permettre de nous en sortir, mais bien entendu aide toi le ciel t'aidera. Respectons donc les mesures barrières et à ce moment là Dieu exaucera nos prières."