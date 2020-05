Sénégal: Consolidation de l'activité économique interne au mois de mars

Au mois de mars 2020, l'activité économique interne (hors agriculture et sylviculture) s'est consolidée de 2,1%, en rythme mensuel indique la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) , tirée par le secondaire (+9,7%) et l'administration publique (+3,2%).

Pour leurs parts, le tertiaire et le primaire se sont respectivement contractés de 2,5% et 1,7%. Sur un an, un repli de 3,5% de l'activité économique est noté, en mars 2020, en liaison avec le tertiaire (-8,5%) et le secondaire (-1,9%).