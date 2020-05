Algérie: COVID-19 - Lancement depuis Alger d'une caravane de solidarité vers les zones d'ombre dans 11 wilayas

Supervisée par le ministère du Commerce en collaboration et en coordination avec le Croissant rouge algérien (CRA), cette caravane a pris le départ, du Palais des expositions à Alger, en présence du ministre du secteur, Kamel Rezig et de la présidente du CRA, Saida Benhabilès.

« La caravane de solidarité qui sillonnera 11 wilayas du territoire national est constituée de 24 camions transportant quelque 330 tonnes de dons recueillis par les services du ministère du Commerce et remis au CRA qui se chargera de leur acheminement au profit des bénéficiaires dans les zoNes d'ombre », a indiqué M. Rezig dans une déclaration à la presse.

Affirmant que le choix des wilayas qui bénéficieront de ces aides ne s'est pas fait de manière fortuite et que l'opération de sélection a été effectuée par les soins des services de l'Intérieur, des Collectivité locales et de l'Aménagement du territoire, le Premier responsable du secteur a assuré que ces aides seront orientées vers les 11 wilayas et y seront distribuées, sous l'autorité du wali et en collaboration avec le CRA.

Se félicitant de la responsabilité sociale des commerçants et industriels qui n'ont pas hésité à apporter appui et aides aux citoyens démunis, le ministre a fait savoir que l'opération de collecte de dons n'avait pas dépassé une semaine, rappelant, d'autre part, que cette opération n'était pas la première du genre et que le ministère avait organisé, depuis le début de la crise sanitaire, des dizaines de caravanes de solidarité.

En outre, le ministre a fait savoir qu'un accord préliminaire sera conclu après le mois de ramadan entre le ministère, le CRA et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), en vertu duquel les commerçants, les industriels et les bénévoles de la société civile offriront un don de 1000 tonnes de divers produits, dont 60% seront distribués aux habitants des zones reculées du sud, des Hauts-plateaux et des zones frontalières, tandis que 40% d'entre elles seront remises au CRA dans le cadre de ses efforts humanitaires.

M.Rezig a également indiqué qu'outre les efforts de soutien consentis par les autorités locales, de telles opérations de solidarité permettront d'améliorer le niveau de vie des individus. Pour sa part, la présidente du

CRA, Saida Benhabiles, a précisé que le CRA apportait un soutien aux pouvoirs publics, ajoutant qu'il complétait les efforts de l'Etat en matière de solidarité nationale. Et de souligner que sa stratégie de distribution d'aides et de dons dépendait d'une méthode traditionnelle, où les imams et les notables sont chargés de préparer les listes de personnes nécessiteuses en vue d'acheminer les aides à leurs véritables bénéficiaires.