Sénégal: Message à la Nation - ce qu'il faut en retenir

Dans son adresse à la Nation concernant la lutte contre le Covid-19, le Président de la République, Macky Sall a annoncé, lundi, plusieurs mesures allant dans le sens d'un allègement de l'état d'urgence en vigueur depuis le 24 mars.

Toutefois, le contrôle sera de rigueur, notamment en ce qui concerne le respect des mesures de préventions édictées par les autorités.

Rapatriement des corps à certaines conditions

Tenant compte de la forte demande de rapatriement de corps des compatriotes décédés du Covid-19, à l'étranger, et sur la base d'avis motivés recueillis, en ce qui concerne les conditions sanitaires, le Président de la République, Macky Sall annonce qu'il sera désormais possible de procéder à ces rapatriements.

Il dit à cet effet avoir instruit le ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, en rapport avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale afin de faciliter les rapatriements, pour les familles qui le souhaitent, dans le respect des conditions sanitaires requises.

Assouplissement de l'Etat d'urgence

Le Président Macky Sall a consulté une équipe pluridisciplinaire composée d'éminents experts nationaux, il ressort de leurs analyses et évaluations, que si nous continuons d'appliquer les mesures édictées, le Covid-19 continuera encore de circuler dans le pays, jusqu'au mois d'août, voire septembre.

« Ces projections montrent que l'heure ne doit pas être au relâchement mais à l'adaptation. L'Etat continuera à veiller à l'application de contingentement des maladies.

Dans cette phase qui va durer trois à quatre mois, nous devons désormais apprendre à vivre en présence du virus, en adaptant les comportements, à l'évolution de la pandémie », a dit le chef de l'Etat.

«Il nous faut adapter notre stratégie de façon à mener les activités essentielles et faire vivre notre économie, en veillant à la préservation de notre santé et de celle de la communauté», a-t-il ajouté.

Au regard de ces considérations, le Président a décidé de l'assouplissement des conditions de l'état d'urgence. A compter du mardi 12 mai, les horaires du couvre-feu seront de 21 heures à 5 heures au lieu de 20 heures à 6 heures.

Les horaires de bureau sont réaménagés de 9h à 16h. Les marchés et autres commerces qui étaient astreints à des jours d'ouverture seront ouverts six jours et resteront fermés un jour dédié au nettoiement.

Ce jour sera déterminé par l'autorité compétente en fonction des contingences locales. Les marchés hebdomadaires communément appelés «Louma» seront rouverts, dans les limites de chaque département.

Réouverture des lieux de culte... et de l'école

Le Président Sall annonce qu'il sera procédé à la réouverture des lieux de culte. Le ministre de l'Intérieur en rapport avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale engagera les consultations nécessaires à cet effet, avec les guides religieux ainsi que les associations religieuses, pour convenir des conditions des modalités.

S'agissant des écoles, les cours reprendront le 2 juin pour les classes d'examen soient pour 551 000 élèves du public et du privé réunis sur les 3 500 000. L'année scolaire et le calendrier des examens seront adaptés en conséquence.

Les élèves des autres classes continueront de suivre des cours à partir du diapositif «apprendre à la maison» décliné dans des plateformes télévisuelles, radiophoniques et numériques.

En ce qui concerne l'Université, le ministre en charge de l'Enseignement supérieur poursuivra les concertations avec les différentes académies, pour aménager les enseignements à distance.

10 millions de masques produits

Le gouvernement veillera particulièrement à ce que la fréquentation des lieux de culte, des établissements scolaires, des espaces publics, des marchés et autres commerces obéissent strictement aux mesures de distanciation sociale et aux gestes barrières notamment le port obligatoire du masque et le lavage des mains.

Il prendra toutes les mesures appropriées. Le Président Sall a annoncé, en outre, que déjà, 10 millions de masques ont été produits, au niveau local. Ils seront distribués dans les écoles, les lieux de culte, les marchés et les transports en commun.

En cette veille d'hivernage, un assouplissement sera amené dans le transport public, pour permettre à ceux qui le désirent de retourner dans leur localité respective.