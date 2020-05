Maroc: Des mesures de sécurité conditionnent la reprise du championnat

Le championnat national de football pourrait fort bien connaître son terme cette saison. En tout cas, la commission chargée d'étudier les solutions réalistes pour une reprise de l'activité footballistique au Maroc, suspendue en raison du coronavirus, devait faire part hier de sa vision globaleà l'instance fédérale.

Si reprise de la Botola il y a, elle se fera à l'instar de ce qui se passe sous d'autres cieux, c'est-à-dire sous conditions garantissant la sécurité des parties prenantes. Bien entendu, les mesures de précaution ne se limiteraient pas au huis clos puisque d'autres dispositions seraient appliquées. L'information a été relayée par le site Hespress qui a cité une source fédérale ayant indiqué que le redémarrage du championnat nécessitera l'isolement des principaux acteurs, à savoir joueurs, staffs technique, médical et administratif de leur environnement extérieur. Ces derniers doivent rester tout le temps en concentration jusqu'à la fin du championnat.

Cette commission, dirigée par le vice-président de la Fédération Royale marocaine de football, Hamza El Hajoui, et comptant également les présidents de la Ligue nationale de football professionnel et de la Ligue nationale de football amateur en plus des représentants des commissions médicales, a souligné que la reprise du championnat ne pourra se faire sans l'aval des autorités marocainesqui avaient décrété un état d'urgence sanitaire s'étalant jusqu'au 20 mai courant en vue d'endiguer la propagation du virus Covid-19 dont le nombre des cas positifs a déjà franchi les 6000.

A rappeler que la Botola Pro 1 s'était arrêtéeau mois de mars dernier alors que ses protagonistes s'apprêtaient à aborder son ultime tiers. Nonobstant les quelques matches en retard, la pole position revient au Wydad de Casablanca avec un total de 36 points, devant le FUS de Rabat et le Mouloudia d'Oujda qui accusent respectivement une et deux longueurs de retard. Quant au bas du tableau, les deux relégables pour le moment sont l'Ittihad de Tanger, 15è avec 15 points, et le Raja de Béni Mellal, bon dernier avec un maigre butin ne dépassant pas les 8 unités.

En Botola Pro 2, le suspense bat son plein avec pas moins de trois sérieux prétendants à la montée à la cour des grands après 22 journées. L'on trouve le Moghreb de Fès et le Chabab de Mohammedia qui occupent conjointement la première marche du podium (39 pts), suivis du Racing, troisième (35 pts), décidé à jouer à fond ses chances. En revanche, le spectre de la division des amateurs plane particulièrement sur l'Union de Sidi Kacem (15è avec 20 pts) et le Chabab Rif d'Al Hoceima (16èavec 18 pts), sachant que le Kawkab n'est pas loin de la zone rouge en étant 14ème avec juste 24 points au compteur.

Réduction de 50% des salaires du staff technique du Raja

La situation de crise provoquée par le nouveau coronavirus a poussé les membres du staff technique du Raja de Casablanca à réduire de moitié leurs rémunérations mensuelles, et ce conformément aux recommandations de la FIFA et de la FRMF.

Le Raja a émis un communiqué dans lequel il a tenu à remercier le staff technique pour ce geste citoyen.

Pour rappel, le Raja a annoncé avoir injecté la somme de 1.141.900 dirhams dans le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus, mis en place sur Hautes instructions de S.M le Roi Mohammed VI.