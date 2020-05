Maroc: CDG Capital augmente son RNPG en 2019

Le résultat net part du groupe (RNPG) de CDG Capital s'est établi à 91,4 millions de dirhams (MDH) en 2019, en hausse de 40,2% par rapport à l'année précédente.

Le RNPG du Groupe a évolué de 40,2% à 91,4 MDH, compte tenu de l'amélioration du produit net bancaire, de la stabilité des charges générales d'exploitation ainsi que de l'amélioration du coût du risque, indique CDG Capital dans un communiqué sur ses résultats annuels 2019.

Les produits de l'exercice intègrent également des plus-values de cession de titres de participation pour 9,5 MDH, fait savoir la même source, ajoutant que dans ce contexte, le résultat net de la banque a atteint 81,2 MDH, en léger repli de 2,7% par rapport à l'exercice précédent.

Pour sa part, rapporte la MAP, le produit net bancaire consolidé a progressé de 13,4% à 356,8 MDH, suite à la bonne tenue des produits des activités de marché et de gestion d'actifs, combinée à une bonne maîtrise du coût de refinancement, explique le Groupe.

Au niveau des comptes individuels, CDG Capital a réalisé un produit net bancaire de 265,8 MDH contre 278 MDH en 2018, relève la banque, ajoutant que cette évolution tient pour l'essentiel à la baisse des dividendes remontés par les principales filiales de la banque, dont les revenus ont été impactés par le contexte des marchés.

Par ailleurs, l'encours moyen des actifs sous gestion s'est apprécié de 5,6% à 207 milliards de dirhams (MMDH) contre 196 MMDH en 2018, relève CDG Capital, précisant que les actifs en conservation se sont renforcés de 2,5%, s'établissant en moyenne à 330 MMDH.

CDG Capital fait également remarquer que ses fonds propres prudentiels se sont établis à 769 MDH, induisant un ratio de solvabilité de 20,1% et un ratio Core Tier 1 de 19,5%, ajoutant que le ratio de liquidité à court terme (LCR) a ressorti à 137% en moyenne sur l'année 2019.

Centrale Danone réduit ses pertes en 2019

Le résultat net part du Groupe Centrale Danone s'est soldé par une perte de 421 millions de dirhams (MDH) au titre de l'exercice 2019, correspondant à une amélioration de 117 MDH par rapport à l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires consolidé de l'année 2019 s'est établi à 4579 MDH, en baisse de 3,8% par rapport à l'exercice 2018, avec une reprise de l'activité, suite au boycott de 2018, indique Centrale Danone dans un communiqué sur ses résultats annuels 2019.

Pour sa part, l'excédent brut d'exploitation courant consolidé à fin décembre 2019 s'est élevé à 141 MDH, soit une baisse de 21,2% par rapport à 2018, relève la même source. L'année 2019 a été marquée par une reprise progressive du marché des produits laitiers au second semestre, au cours duquel Centrale Danone, forte de sa dynamique d'innovations (lancement de nouveaux produits, tels que Xtra, Yopro, lait UHT Gervais, Oykoss...) et de sa qualité d'exécution, a pu reconquérir sa position de leader de marché, fait savoir le communiqué.

Bank of Africa encourage l'utilisation des cartes sans contact

Bank of Africa (BOA) poursuit ses efforts pour accompagner ses clients dans le dépassement de la situation exceptionnelle due au Covid-19 en encourageant l'utilisation des cartes monétiques sans contact et en offrant 10.000 cartes Opale, annonce un communiqué du Groupe BOA.

En adéquation avec les recommandations de l'OMS, Bank of Africa encourage le paiement par carte à travers l'utilisation des cartes sans contact, ce qui constitue un geste barrière efficace pour se prémunir contre le risque de propagation du virus Covid-19.

Leader du paiement sans contact au Maroc, Bank of Africa met à la disposition de sa clientèle une large gamme de cartes monétiques sans contact. Cette technologie sécurisée permet de réaliser des transactions sans insérer la carte dans le TPE, relève le communiqué. Pour limiter davantage les risques, les transactions au montant inférieur à 400 DH se valident sans saisie de PIN dans la limite des 3 premières transactions quotidiennes.

La fonctionnalité "Contactless" est disponible sur plusieurs cartes dédiées aux particuliers et aux professionnels, notamment les cartes Azur, Opale, Gold, Platinum, Infinite, world, world Elite, Fastpay, Jeune Campus, Visa First & Blue card, Business Pro & Business Exclusive Pro, fait savoir BOA. A cet effet, Bank of Africa offre à ses clients 10.000 cartes Opale sans contact pour limiter l'usage du cash et renforcer ainsi la sécurité sanitaire, précise le communiqué, notant qu'il s'agit d'une carte de retrait et de paiement utilisable au Maroc et en paiement e-commerce à l'international.