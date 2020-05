Sénégal: COVID 19 /Bilan du lundi 11 mai 2020 - Le pays frôle la barre des 2000 cas et enregistre 177 nouveaux cas

Faisant le point virologique du lundi 11 mai, la directrice générale de la Santé publique et présidente du Comité national de gestion des épidémies (Cnge), Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a annoncé : «sur 917 tests réalisés, 177 échantillons testés sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 19,3%».

Et de préciser: «169 cas sont issus des cas contacts suivis par nos services et 08 cas sont issus de la transmission communautaire».

La patronne du Comité national de gestion des épidémies (Cnge) a également renseigné sur la répartition des cas communautaires. «01 à Liberté 3, 01 à Mbao, 01 à Pikine, 03 à Tambacounda et 02 à Touba» a déclaré Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye.

Aussi, a-t-elle ajouté : «65 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, et déclarés guéris» et, « 08 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital Principal». Non sans rassurer sur l'état des patients hospitalisés dans les différents centres de traitement.

Au total, à la date du lundi 11 mai, le Sénégal a enregistré 1886 cas du nouveau coronavirus dont 715 guéris, 19 décédés, 01 évacué et 1151 sous traitement dans les différents centres de prise en charge. La capitale reste la région la plus affectée par la maladie et de nombre de décès.

À la date d'hier, lundi 11 mai 2020, Dakar a déploré 11 cas de décès, suivi de la ville sainte de Touba avec 4 cas de décès et 02 cas de décès ont été enregistrés à Thiès. Louga et Ziguinchor ont chacun enregistré un (1) cas de décès.

Le district du Dakar Ouest qui comptabilise à la date du lundi 11 mai 269 cas de Covid-19, trône en tête des districts les plus touchés. Il est suivi du district de Dakar Sud (238) et de Touba (198).

Notons que 174 cas issus de la transmission communautaire ont été déclarés depuis le début de l'épidémie à la date d'hier, lundi 11 mai 2020.