Madagascar: Andry Rajoelina - " Nous avons les preuves de l'efficacité du CVO"

Le numéro Un malgache était hier l'invité de l'émission « L'entretien » de France 24 et RFI avec à l'ordre du jour, le « tambavy » CVO.

« Si c'était un pays européen qui avait découvert ce remède, est-ce qu'il y aurait autant de doutes ? Je ne pense pas ». C'est en ces termes que le président Andry Rajoelina interpelle l'opinion - nationale et internationale - et répond à la polémique autour du Covid-Organics. Invité exclusif de l'émission « L'entretien » de France 24 et de Radio France Internationale hier, le chef de l'Etat n'est pas allé par quatre chemins pour dénoncer une campagne anti-Tambavy CVO.

Andry Rajoelina pointe du doigt le mépris global et globalisé de l'Organisation Mondiale de la Santé et des Occidentaux par rapport à ce remède issu de la pharmacopée traditionnelle malagasy. « Il ne faut pas sous-estimer les chercheurs et les scientifiques africains », soutient-il. En effet, le chef de l'Etat estime que cette réaction relève d'une vision archaïque de l'Afrique qui a toujours été soumis à l'ingérence. « Le problème du Covid-Organics, c'est qu'il vient de Madagascar et de l'Afrique (... ). Enfonçant le clou, à lui d'ajouter : « on ne peut pas accepter qu'un pays comme Madagascar, qui est le 163e pays le plus pauvre du monde, ait mis en place cette formule pour sauver le monde ».

Détermination. Andry Rajoelina annonce la couleur et affiche clairement sa position. « Nous avons eu des preuves de l'efficacité de ce remède. Nous avons réussi à soigner nos malades et jusqu'ici, Madagascar ne compte aucun mort de COVID-19 ». Il pense qu'on veut nous freiner. On veut nous décourager. Mais personne ne pourra nous empêcher d'avancer ni un tiers pays ni une quelconque organisation. Madagascar est un pays souverain. Nous sommes là pour défendre et aider notre population ».

Un message fort à l'endroit de l'OMS et aux pays occidentaux qui oeuvrent et manœuvrent pour discréditer le Covid-Organics. Le numéro Un d'Iavoloha a clairement affiché sa détermination à aller jusqu'au bout de son entreprise. L'élaboration d'un nouveau protocole de Tambavy CVO, sous forme injectable, a été évoquée lors de cet entretien. Un projet dont la réalisation se ferait en collaboration avec des chercheurs venant des Etats-Unis et des îles sœurs de l'Océan Indiens.

Deux poids, deux mesures. En réponse à l'OMS qui met en garde contre l'utilisation du Tambavy CVO et exige des essais cliniques, le chef de l'Etat a tenu à mettre les points sur les « i ». Le Covid-Organics n'est pas un médicament conventionnel mais un remède traditionnel amélioré. Il ne faut pas confondre essai clinique et observation clinique. L'OMS a instauré un système de validation différent pour la médecine traditionnelle et que nous avons bien respecté.

Le Tambavy CVO a fait l'objet d'observations cliniques, a-t-il soutenu, tout en déclarant : « quel autre essai clinique serait plus efficace que les résultats qui sont là car chez nous, le coronavirus n'a encore fait aucune victime ». Andry Rajoelina n'a pas non plus manqué de rappeler à l'OMS qu'en ce moment, le monde est en guerre contre le COVID-19 et que le temps n'est pas à la tergiversation. « On compte actuellement 300.000 morts dans le monde, est-ce que nous sommes encore en droit d'ignorer des traitements ? », demande-t-il. Il a aussi profité de l'occasion pour interpeller l'OMS par rapport à ce deux poids deux mesures. « Est-ce que le Mediator a été soumis à des essais cliniques et combien de personnes ont perdu la vie à cause de ce médicament » ?

Efficacité. Cette intervention sur France 24 et RFI a aussi permis à Andry Rajoelina de défendre la notoriété de l'Institut Malgache des Recherches Appliquées (IMRA). Une entité fondée en 1957 par le professeur Albert Rakoto Ratsimamanga, connu et reconnu mondialement et qui a déjà produit plusieurs remèdes. Quant au Tambavy CVO, le chef de l'Etat défend son efficacité et affirme qu'il a été utilisé pour soigner les malades malgaches du coronavirus.

Au total, 105 patients ont été guéris. Ce remède traditionnel amélioré est proposé à la fois pour des traitements curatifs et préventifs. Une nette amélioration de l'état de santé des patients est constatée 24h après la première prise et la guérison survient après dix jours voire une semaine. Ce jour, ce sera au tour de l'Union des Comores de récupérer ses doses de Tambavy CVO à Tana.