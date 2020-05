Madagascar: Éducation - Des livrets d'apprentissage pour des collégiens

Plus de six cents mille collégiens des vingt-deux régions recevront leurs livrets d'apprentissage. Le renforcement des acquis et de la révision à la maison sera désormais possible.

À l'heure de l'auto-apprentissage. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et formation professionnelle (Menet) a officiellement lancé la distribution de nouveaux livrets d'apprentissage en choisissant le Collège d'enseignement général (CEG) d'Ambanitsena. Depuis la longue période de confinement, le ministère de tutelle a mobilisé des enseignants et concepteurs pour l'élaboration d'un outil pédagogique et le Fonds des Nations unies pour l'Enfance (UNICEF) finance la production et la distribution au niveau des collèges. «Six cent trente mille élèves des classes de sixième en troisième bénéficieront de ces livrets d'apprentissage. Ils renferment trois matières de base à savoir le malgache, le français et les mathématiques. Ils les aideront dans le renforcement des capacités, de la révision grâce aux résumés des cours et ils contribueront également à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Ils faciliteront ainsi l'auto-apprentissage de chaque élève», a exposé Rijasoa Andriamanana, ministre de l'Éducation nationale.

Premier héritage

Elle précise que ces livrets étoffent les programmes diffusés en audiovisuel dont «Kilasy pour tous» sur la télévision nationale et «Izaho koa mba te hahay» sur la radio nationale. «Chers élèves, il faut nourrir le mental et non le laisser en confinement. La première richesse est la santé tandis que votre premier héritage reste l'éducation. Les enseignants resteront à votre disposition pour vous conseiller et vous guider», s'adresse-t-elle aux élèves du niveau troisième du CEG d'Ambanitsena.

Conformément aux consignes du président de la République, Andry Rajoelina, les classes de troisième de ce CEG ont repris les cours le 22 avril après l'aspersion de DDT, la distribution de caches bouches et de Covid Organics. «Jusque là, trois élèves n'ont pas encore rejoint leurs classes et nous ignorons les raisons. Toutefois, nous restons stricts sur les différentes mesures préconisées tels que les gestes barrières, le lavage des mains avec du savon, le port de caches-bouches et le respect de la distance de 1m car on ne sait jamais ce qui pourra arriver», fait savoir Janvier Randriamarojaona, directeur du CEG Ambanitsena.

Mamisoa Rakotomamonjy, élève en troisième, partage sa joie de retrouver le collège et ses amis. «Durant le confinement, je me suis entraîné en maths et en science de la vie et de la terre. Je relis le reste des leçons. Je suis redoublant et je suis prêt à affronter le BEPC», témoigne-t-il.

La suspension de cours, en raison de l'existence du coronavirus, ont touché environ sept millions d'élèves dont plus d'un million de collégiens. Les livrets distribués permettront aux élèves de poursuivre aisément leur apprentissage tant en classe qu'à la maison.