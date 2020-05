Madagascar: Pandémie - Cinq enfants parmi les nouveaux cas

Quatre cas positifs sont détectés suite à trente-huit prélèvements réalisés par le laboratoire mobile à Toamasina, dimanche. Dans la capitale, onze nouveaux malades sont découverts.

Avec un retard remarqué, ces derniers jours, par rapport à la publication des résultats de tests quotidiennement effectués, l'existence de quinze nouveaux malades du coronavirus a été annoncée hier, par la Pr Vololontiana, porte-parole du Centre de commandement opérationnel de la lutte contre le covid-19. Selon elle, « Il s'agit du résultat des prélèvements réalisés entre 8h et 18 h, le 10 mai ». Sur ces quinze nouveaux porteurs du Covid-19, onze ont été détectés à Antananarivo sur les deux cent dix-neuf prélèvements effectués, tandis qu'à Toamasina, les trente-huit prélèvements réalisés par le laboratoire mobile sur place ont permis de déceler les quatre cas positifs signalés.

L'âge de ces personnes, désormais hospitalisées, varie entre 1 et 54 ans. « La moyenne d'âge des nouveaux malades est de 26 ans », affirme la Pr Vololontiana. Parmi les individus déclarés porteurs du Covid-19 en date du dimanche, huit d'entre eux sont des femmes et sept sont des hommes. Une forte contamination des femmes et des enfants est à remarquer, étant donné que le tiers des nouveaux malades signalés sont des enfants, soit cinq.

En danger

À Antananarivo, deux adolescentes, de 11 ans et de 16 ans, figurent parmi les porteurs du Covid-19 signalés hier. Parmi les nouveaux patients hospitalisés à Toamasina se trouvent une petite fille âgée d'un an, une adolescente de 13 ans, et un adolescent de 14 ans. « Tout le monde est exposé à la contamination, sans distinction d'âge ni d'origine ni de classe sociale », martèle la Pr Vololontiana.

Face au nombre croissant d'enfants contaminés dont l'entourage immédiat subit le mépris du voisinage, la Pr Vololontiana a réagi face à la stigmatisation communautaire qui s'enracine dans les localités et quartiers où des personnes porteuses du coronavirus ont résidé. « Rien ne sert d'exclure ni d'éviter les personnes déclarées porteuses du Covid-19. À leur retour au sein de la société, les personnes guéries ne présentent plus le moindre risque de transmission du coronavirus. Même des étrangers sont parmi les malades du coronavirus », précise la Professeure.

Avec les quinze nouveaux cas signalés, hier, quatre-vingt personnes au total suivent le traitement adéquat, tandis qu'un cas de guérison a été également rapporté.