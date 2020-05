Madagascar: Taolagnaro - Le stock de riz insuffisant

Redressement. Suite à une augmentation soudaine des prix des produits de première nécessité dans la ville de Taolagnaro, les responsables au niveau de la région Anosy ont effectué des descentes pour vérifier les causes et rappeler à l'ordre les opérateurs et commerçants.

S'agissant du riz importé, seulement deux opérateurs possèdent des stocks qui ne sont même pas suffisants. De plus, l'arrivée des bateaux approvisionnant les régions Anosy et Androy en riz n'est pas encore connu. « On doit organiser la distribution des stocks de riz disponibles auprès de ces opérateurs. L'offre est limitée à deux cents sacs par jour pour Taolagnaro. Au cas où l'importation tarde, les opérateurs envisagent déjà de s'approvisionner auprès des autres régions », explique le responsable au sein de la direction régionale de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat lors d'une émission radio.

Malgré les efforts des responsables, le prix du « kapoaka » au détaillant n'a pas baissé et varie entre 600 et 650 ariary, au lieu de 550 ariary. « Nous appelons les commerçants à ne pas profiter de la situation de crise. Suite à une négociation avec les opérateurs, le prix d'un sac de 50 kg a baissé de 15%, passant de 105 000 ariary à 89 000 ariary. Toutefois, les détaillants persistent à augmenter le prix de vente. Des mesures seront prises à cet effet », poursuit-il.

Pour le « vary gasy », le prix suit la trajectoire ascendante de celui du riz importé. La principale raison évoquée par les commerçants est l'augmentation du prix d'achat auprès des paysans et l'attente de la récolte.

Des milliers de bidons d'huile alimentaire ont déjà débarqué au port Ehoala.