Afrique de l'Ouest: Sahel - Washington et Londres maintiennent leur appui à l'opération Barkhane

L'opération Barkhane au Sahel va continuer à bénéfécier des moyens militaires des Etats-Unis et de la Grande Bretagne dans la lutte contre les djihadistes en Afrique de l'ouest.

Les Etats-Unis et la Grande Bretagne ont reporté leur désengagement au Sahel. La France pourra donc continuer à bénéficier de leur aide en rensignement et logistique. Cette information a été confirméee par la ministre française des Armées, Florence Parly. " Le Royaume-Uni a décidé de maintenir ses hélicoptères Chinook sur place. Quant aux Etats-Unis, ils ont différé leur décision de désengagement. Leurs moyens sont toujours en place", a déclaré la minstre. Elle considéère le report américain comme un soulagement. Elle n'a pas caché son inquiétude lors de sa rencontre en janvier, avec son homologue américain Mark Esper à Washington.

Les Etats-Unis avaient affiché leur volonté de réduire leurs moyens au Sahel pour concentrer leurs efforts sur les nouvelles menaces représentées par la Chine et la Russie. Le chef du commandement américain pour l'Afrique (Africom), le général Stephen Townsend, avait affirmé :" L'Europe peut et doit en faire plus avant que les Etats-Unis en fassent davantage dans cette partie du monde". Promise depuis l'été 2019, "la Force Takuba", qui doit compter quelques centaines d'hommes de onze pays pays européens, débutera cet été ses opérations sous l'égide de la France dans la région de Liptako, au Niger et au Mali, sanctuaire à des groupes djihadistes, dont l'Etat islamique au Grand Sahara (EIGS). A ce jour, seuls six pays ont annoncé leur contribution, notamment la France, la Belgique, le Danemark, l'Estonie, les Pays-Bas et le Portugal. La Suède attend un feu vert de son Parlement.