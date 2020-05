Ile Maurice: Work Access Permit - L'ancien WAP expire après le 13 mai

Attention, si vous circulez avec un Work Access Permit (WAP) émis au début du couvre-feu, il vous faut refaire la demande. Car le document expire ce mercredi 13 mai. Et c'est uniquement le WAP digital qui sera en vigueur à partir du 14 mai, soit à la veille de la reprise partielle de certaines activités. Les détenteurs devront être en possession de leur QR Code soit sur leur portable, soit en version papier.

À hier, lundi 11 mai, 74 000 détenteurs ont reçu leur QR Code leur permettant de vérifier leur WAP. Cela concerne les demandes faites du vendredi 8 mai à hier, à midi. En outre, 10 311 demandes de WAP ont été effectuées hier. Quelque 656 demandes ont été rejetées pour diverses raisons. Soit le demandeur ne fait pas partie des secteurs devant reprendre le travail le 15 mai, ou encore il a fait plus d'une demande.

Pour mettre à jour son WAP existant ou pour faire une nouvelle demande, il faut se rendre sur le site Web www.besafemoris.mu. Les compagnies privées, les ministères et corps parapublics ou encore les self-employed peuvent s'y mettre. Leurs demandes seront approuvées en l'espace de 24 heures. À savoir que les entreprises privées et celles du secteur public doivent faire la requête au nom des employés. Lorsque la demande est traitée, les employés recevront un SMS et un lien vers la plateforme beSafeMoris.

Et si des individus n'ont pas de smartphone pour faire leur requête, notamment des gens de maison et des travailleurs manuels tels que des maçons, ils peuvent se rendre dans un Citizen Advice Bureau pour le faire. Bien sûr en respectant leur jour de sortie, selon l'ordre alphabétique. Ils doivent fournir des documents, entre autre le Business Registration Number, et aussi des lettres qui certifient le besoin de se déplacer.

Qui sont ceux qui pourront faire une demande de WAP ? Selon le Deputy Commissionner of Police Krishna Jhugroo, cela concerne les personnes travaillant dans les secteurs éligibles à la première version du WAP, mais aussi les boulangeries, les Poultry & Meat Shop, le personnel de nettoyage, les agents de sécurité, les services au port et à l'aéroport et les coiffeurs. Également ceux qui ont un élevage d'animaux, un magasin de fertilisants et les planteurs.

Soulignons aussi qu'il y aura différents types de WAP qui seront valides du lundi à vendredi, ou du lundi à samedi, ou tous les jours de la semaine. Quant aux employés des services de santé, aux membres du judiciaire, aux avocats et pharmaciens, ils n'ont pas besoin d'attestation de sortie. Cette plateforme de demande d'attestation de travail a été élaborée avec l'innovation team de Mauritius Telecom, la force policière et le bureau du Premier ministre. Une quinzaine de policiers travaillent sur ces demandes.

Par ailleurs, à noter que les policiers présents à divers barrages routiers ont reçu hier les appareils pouvant vérifier si les WAP digitaux (avec le QR Code) sont valides. Au cas où un WAP n'est pas valide ou qu'une personne n'est pas en possession du document et n'ayant aucune raison pour justifier sa présence. Elle écopera d'amende de Rs 500 et/ ou d'une peine d'emprisonnement de six mois.