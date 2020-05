Congo-Brazzaville: COVID-19 - Le soutien des chefs coutumiers à la task force présidentielle

La lutte contre la propagation du coronavirus occupe au plus haut point les autorités du pays et l'apport de tout le monde est de mise. C'est dans ce cadre qu'une délégation des chefs coutumiers a été en réunion avec la task force présidentielle afin d'apporter son soutien dans le combat contre cette pandémie.

La task force présidentielle a conféré, le vendredi 8 mai, au siège du PNMLS à Kinshasa, avec les chefs coutumiers conduits par sa majesté Fumu Difima. Ceux-ci sont venus apporter leur soutien et engagement à cette structure mise en place à la Présidence de la République dans la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19.

Le conseiller spécial du chef de l'Etat au collège santé et bien-être et coordonnateur adjoint de la task force présidentielle de lutte contre le Covid-19, le Dr Benjamin Bola Ikolwa, a présenté à ses hôtes la situation épidémiologique dans le monde et en RDC. Aussi a-t-il insisté sur la sensibilisation de la populatin à ce danger qui ronge la société et perturbe le quotidien de tous les Congolais. Dr Benjamin Bola Ikolwa a, par ailleurs, demandé aux chefs coutumiers d'élaborer, le plus rapidement possible, un plan stratégique de lutte contre le Covid-19 afin de barrer la route à cette pandémie.

Chef de la délégation des chefs coutumiers, Sa majesté Fumu Difima a salué l'initiative venue du chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a invité chacun de ses pairs de s'approprier cette lutte afin de réserver une riposte de taille au Covid-19, en commençant par sensibiliser les habitants des leurs entités respectives sur les mesures barrières à respecter et la distanciation sociale.

« La rencontre voudrait à ce que nous puissions rapidement voir ensemble, chacun dans ce qui le concerne, comment apporter notre contribution pour sécuriser la population et pour prévenir en amont et faire bénéficier effectivement à nos populations ce dont nous pouvons être capables de proposer. Chaque chef coutumier débout dans son village, débout dans son entité est appelé à user de son pouvoir pour barrer l'accès à ce genre de vent. Nous, également par la même occasion, invitons la population à suivre ce qui est prévu comme mesures de riposte, des gestes barrières pour que, en attendant que nous nous mettions au combat, qu'elle soit en sécurité dans nos communautés », a déclaré Sa majesté Fumu Difima.

En conclusion, les chefs coutumiers ont promis d'user de leur pouvoir pour barrer la route au coronavirus et bouter hors du territoire national cet ennemi commun qui ne cesse de semer la désolation au sein de la population congolaise.