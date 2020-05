Ile Maurice: Allocations de l'haltérophile Cédric Coret - Le ministère reconnaît son erreur

Il avait attiré l'attention du ministère de la Jeunesse et des sports sur une anomalie concernant ses allocations, le mois dernier. Hier, lundi 11 mai, l'haltérophile Cédric Coret a eu une réponse à sa lettre.

Le ministère s'était trompé et l'avait classé dans une catégorie inférieure. L'erreur sera rectifiée. Cependant, il n'est pas certain que le montant de l'allocation change.

Dans la lettre que l'haltérophile avait adressé au ministre par le biais de son avocate Deena Bhoyroo, il expliquait que les athlètes reçoivent une allocation chaque trois mois, et le montant est revu selon les performances et l'évolution des sportifs.

Or, selon le plaignant, le rapport publié par le ministère en avril, contiendrait des informations erronées à son sujet.

«As a high -level Sports beneficiary, I completed in the 89 kg category with performance: snatch 128 kg, clean and jerk, 162 kg and a total 290 kg. This shows a significant rise in my performance and which should have resulted in an increase in my perceived allocation.»

Cependant, malgré l'évolution, Cédric Coret avait été classé dans une catégorie inférieure. Selon lui, il perçoit toujours Rs 9 500 alors que sa nouvelle performance lui donne droit à une allocation de Rs 11 500.

Dans la réponse, un officier du ministère de la Jeunesse et de sports reconnaît son erreur. «Je n'avais pas pris connaissance de votre évolution et je me suis basé sur l'ancienne liste. Je vais faire les modifications nécessaires», a-t-il fait savoir.

Cependant, il précise que l'amélioration de la performance n'est pas synonyme d'une hausse dans le montant de l'allocation. «... the performance achieved in your actual quantum does not necessary lead to an increase in your actual quantum since you are in a continental lead», précise la lettre. Mais la proposition sera toutefois soumise au board du ministère qui se réunit demain.