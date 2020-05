Gabon: KOULA-MOUTOU - Remise de Bavettes aux chefs de quartiers

Les chefs des quartiers du premier arrondissement de la commune de Koula-Moutou ont reçu plusieurs cartons de bavettes pour se protéger du coronavirus. L'œuvre est du député dudit arrondissement Blaise Louembe.

La pandémie du coronavirus fait progressivement parler d'elle au Gabon. L'on enregistre à ce jour, 802 cas positifs déclarés dont 127 guéris et 9 décès. Conscient de la dangerosité du Covid 19 et soucieux de la santé de ses compatriotes, l'Honorable Blaise Louembe a offert plusieurs cartons de masques de protection aux habitants du premier arrondissement de la commune de Koula-Moutou. C'est son suppléant, Hilaire Matsotsa qui était chargé de la remise officielle de ce don aux chefs de quartiers.

Hilaire Matsotsa a demandé aux chefs des quartiers d'en faire bon usage et surtout de veiller à ce que tout le monde soit servi. Il a aussi rassuré les uns et les autres que les kits alimentaires ne sauront tarder à arriver. Il n'a pas manqué de faire un clin d'œil au pragmatisme du député Blaise Louembé.

Le maire de cet arrondissement a, au nom de la population, remercié les bienfaiteurs. Aussi, a t-il rappeler à des fins utiles, l'obligation du port des masques sur toute l'étendue du territoire national. « Je pense que dans notre province, Dieu le Tout Puissant entend nos prières afin qu'Il puisse veiller sur ses enfants en ces temps de psychose et de stresse dus à la pandémie du coronavirus » soutient-il.

Les chefs des quartiers ont emboité le pas au maire pour remercier leur bienfaiteur Blaise Louembé. Avec beaucoup de stratégie pédagogique, le maire et les chefs de quartiers vont davantage sensibiliser les populations quant à la nécessité du port du masque qui participe à lutter contre cette pandémie qui fait des ravages des vies humaines.

Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydroalcoolique ; - En cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ; - Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ; - Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ; - Nettoyer les objets et les surfaces souillés.