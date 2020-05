Gabon: Visite du Premier ministre au CHUL et Hopital militaire d'Akanda

Ce jour, lundi 11 mai 2020, sur instructions du Président gabonais Ali Bongo Ondimba, le Premier ministre, chef du gouvernement Julien Nkoghé Békalé a visité le Centre Hospitalier Universitaire de Libreville et l'hôpital militaire d'Akanda. Il n'a pas manqué de saluer le dévouement et le professionnalisme des soignants.

Cette visite au Centre Hospitalier Universitaire de Libreville et l'hôpital militaire d'Akanda a permis au Premier ministre de s'assurer des bonnes conditions de prise en charge des malades, en général et ceux du covid-19, en particulier.

« Je salue le dévouement et le professionnalisme des soignants. Ils peuvent compter sur le soutien du Gouvernement » confie-t-il. Le Premier ministre gabonais a promis que son gouvernement va continuer à pourvoir en équipements de protection et en matériel médical pour optimiser leur travail. C'est ensemble, dans l'union et la sérénité, que le Gabon gagnera la bataille contre le covid-19 lâchera-t-il.

Les gestes barrières sont toujours d'actualité.- Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydroalcoolique ; - En cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ; - Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ; - Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ; - Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Le Gabon compte au total 802 cas positifs déclarés dont 127 guéris et 9 décès.