Congo-Brazzaville: Livres - « Calcul des probabilités » vient de paraître dans les éditions Jets d'encre

Le manuel « sérieux et bien construit » sur l'analyse statistique via le calcul des probabilités est l'œuvre du Congolais Michel Jules Masumbuko bin Itongwa.

Ce manuel de 130 pages, sur un format de 15,6 X 23,4 cm, qui se veut être un support solide au contenu riche et bien construit, propose des méthodes et conseils pour apprendre aux élèves du secondaire la notion d'analyse statistique fondée sur le calcul des probabilités. Selon le communiqué de l'éditeur présentant cet ouvrage, on y trouve des leçons détaillées pour explorer en profondeur les différentes lois et notions mathématiques, des notes méthodologiques qui soulignent les points importants des leçons.

Le livre contient également des exercices corrigés pour appliquer les notions présentées, des travaux pratiques et mises en situation pour approfondir les connaissances ainsi que des conseils pédagogiques pour faciliter l'apprentissage des élèves. « Les méthodes statistiques sont utilisées comme composante d'une aide à la prise de bonnes décisions dans un domaine spécialisé d'expertise : éducation, santé, agriculture, économie, social, météo, industrie, etc. Pris dans cette perspective, le statisticien a pour fonction de construire des outils statistiques (i.e. tableaux statistiques, diagrammes, graphiques et autres) qui orienteront le décideur sur la voie de la bonne prise de décision », indique l'auteur dans cet ouvrage. Il précise également que « dans cette optique, la statistique apparaît comme l'œil du décideur (aux niveaux micro et macro) et ses données sont utilisées comme outil de gestion du développement ».

A en croire Michel Jules Masumbuko bin Itongwa, la méthode statistique est donc un ensemble systématique de procédures et de techniques relatives à l'exécution d'une étude ou d'une expérience destinée à acquérir de nouvelles connaissances. De l'auteur, on peut retenir que Michel Jules Masumbuko bin Itongwa, né le 23 septembre 1950 à Bukavu, est un ancien professeur des mathématiques, de la physique, de la mécanique générale ou appliquée ainsi que de l'électricité industrielle. Il a enseigné dans les collèges et est membre de l'Association des écrivains congolais. Il rédige des manuels scolaires.